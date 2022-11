Jamie-Lee Six doet bekentenis over zichzelf aan nieuwe quizpartner Marcel Vanthilt in 'Even Goeie Vrienden'

Volgende week organiseren Julie Van den Steen en Jens Dendoncker een nieuwe reeks 'blinde quizdates' in 'Even Goeie Vrienden'.

Op maandag 28 november worden actrice Liesa Naert en ex-wielrenner Francesco Planckaert noodgedwongen aan elkaar gekoppeld. Wanneer het gordijntje opengaat, is Francesco meteen in paniek: 'Ik herken je stem maar ik kan je niet thuisbrengen. Ik kijk nooit televisie!' Al moet ook Liesa iets bekennen: 'Ik heb nooit naar de Planckaerts gekeken en over wielrennen weet ik ook niets.' Deze vage kennissen nemen het op tegen box twee, waarin Willy-dj en muzikant Marcel Vanthilt en content creator slash actrice Jamie-Lee Six zitten. Hoewel ook deze twee elkaar niet kennen, brengt Jamie-Lee daar doorheen de quiz meteen verandering in. Ze onthult zelfs een weetje over zichzelf dat ze nog nooit tegen iemand verteld heeft…

Quizmasters Jens en Julie vuren hun gebruikelijke schema met zes gloednieuwe thema's af op de duo’s. Zoals elke maandag komt er ook een BV in mini-hologram langs met drie prangende vakvragen. Deze week is dat comedian William Boeva die als zelfverklaarde ‘meester van het vet’ drie vragen komt stellen over, jawel, vettig eten. 'Ik was ooit ribbetjes aan het eten en ik had een Fitbit aan. Terwijl ik aan het eten was, zei die Fitbit plots tegen mij: William, je bent heel goed bezig. Dat ding dacht dus dat ik aan het sporten was. Vandaar mijn slogan: eten is weten', lacht William.

'Even Goeie Vrienden', van maandag tot donderdag om 21.55 uur bij VTM.