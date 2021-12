James Cooke opent theaterdoek voor Lucky Star Jani Kazaltzis

Licht uit, spot aan. Want donderdag zet James Cooke het leven van stijlgoeroe en televisiepersoonlijkheid Jani Kazaltzis op muziek. Kleine Jani, Johan in de klas, groeide op in Waterschei, een typische cité in de schaduw van de Genkse koolmijnen.

Een bijzonder gelukkige periode in zijn leven. Van jongs af aan een echt mama’s kindje ook. En dat blijft zo wanneer Jani tijdens zijn puberjaren op zoek moet naar zichzelf en naar een nieuwe relatie met zijn ouders. Zijn angst om mensen teleur te stellen, zeker zijn vader, bezorgen hem een moeilijke periode. En ook zijn pittige uitgaansleven - Madonna is zijn grote voorbeeld- zorgt voor de meest waanzinnige avonturen. Maar zijn zoektocht naar zichzelf werpt ook vruchten af en samen met zijn passie voor styling breekt hij door op Vlaamse televisie. Een muzikale rollercoaster door Jani's leven, familie, collega’s en vrienden.



'Mijn lieve vriend James heeft iets heel moois gemaakt. Dit heeft mij zo hard geraakt. Ik was er dagen niet goed van. Grote dank aan het team dat zo veel moeite heeft gedaan om van mijn leven een musical te maken.'