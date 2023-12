Jacky Lafon wordt vermist in 'De Buurtpolitie: De Klok Tikt'

Het bekendste politiekorps van het land wordt morgen in 'De Buurtpolitie: De Klok Tikt' opgeroepen voor de zorgwekkende verdwijning van een oudere dame genaamd Louise Martens.

Niemand minder dan Jacky Lafon, bij het grote publiek bekend als ‘zatte Rita’ in de VTM-serie 'Familie', neemt deze gastrol voor haar rekening . Wanneer inspecteurs Eric (Manoe Frateur) en Emma (Lisa Gerlo) haar onstuimige zoon Tony (Ruben Van Keer) op de rooster leggen, wordt hij al snel beschouwd als hoofdverdachte. Een onverwacht telefoontje dat ze kunnen traceren, brengt hun vermoedens echter stevig in de war. Heeft de zoon werkelijk iets te maken met de verdwijning of is Louise op eigen initiatief vertrokken?

'De Buurtpolitie: De Klok Tikt', donderdag 21 december om 18.20 uur bij VTM.