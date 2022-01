'It's a rollercoaster, baby!': wat je niet zag in 'Bake Off Vlaanderen'

Acht weken lang gaven tien bakkers het beste van zichzelf in de wedstrijd van hun leven. En dat verdient een terugblik. In deze 'Best of'-aflevering wordt nagepraat met de kandidaten over hun belevenissen, krijgen we een unieke blik achter de schermen van het programma en staan we stil bij de vele emoties die het programma losmaakt bij de deelnemers.

De tien bakkers die deelnemen aan het programma, komen er niet zomaar. Aan 'Bake Off' gaat een heuse selectieronde vooraf. We zien hoe Jimmy ook toen al zijn lach tevoorschijn toverde en hoe Thibaut geenszins onder de indruk was van de verschijning van Regula. 'Tja, het is voor iedereen zondagmorgen, hé', zegt hij als hij haar voor het eerst ziet.

Maar dan is het plots voor echt. Het moment dat de kandidaten de tent binnentreden, blijft iedereen bij. 'De tent binnen komen, dat is net als verliefd worden', zegt Werner. 'Al was ik ook wel onder de indruk van de grootte van de crew in de tent.' 'Het leek wel een sprookje, maar dan echt', omschrijft uiteindelijke winnares Stephanie het dan weer.

Door de vele afleveringen heen leerden we de verschillende kandidaten pas echt kennen. Zo was er de energieke kindertandarts Hanne die bakte op gevoel en weigerde af te wegen. Ze bakte gezond, maar niet verfijnd genoeg volgens de jury. 'Ik heb weinig getreurd na mijn uitschakeling. Het was mooi weer en ik ben gewoon verder gegaan.'

Of er was Werner die last had van tentstress en bompabibber. Hij sneed zichzelf nooit in de vingers, behalve in de tent natuurlijk. Werner ging er vroeg in het programma uit, maar hoopt de kandidaten nog steeds te kunnen ontmoeten in zijn showroom voor het kopen van een zonnewering.

Celine liep dan weer met haar kop tegen de muur: ze wilde de meest complexe technieken toepassen, maar kwam zichzelf tegen. Nu, enkele weken na het programma, staat ze sterker in het leven dan ooit.

Dat kan je ook zeggen van Halima die intussen beviel van haar derde kindje. De zwangerschap van deze baanbrekende moslima zorgde tijdens het programma af en toe voor een suikerdipje, maar voor haar ging alvast een nieuwe wereld open. 'En ik hoop dat vele vrouwen geïnspireerd werden om met hun vele talenten naar buiten te komen en hun dromen na te jagen.'

Silke stak dan weer niet onder stoelen of banken dat ze lesbisch was. Een stevige stuk girl power was dan ook haar deel. Ze hoopt het voor 15-16-jarigen wat makkelijker gemaakt te hebben om zich te outen, want 'het leven is nu eenmaal te kort om in de kast te blijven'.

Voor de emotionele Katrien was het combineren van de boerenstiel en het TV-maken niet evident, maar ze heeft duidelijk de smaak te pakken. Chocolade nekte haar in de kwartfinale, maar intussen volgt ze wel samen met Stephanie en Jimmy een bijzondere chocoladecursus. 'Bake Off' smeedt dus ook vriendschappen…

Diezelfde Jimmy toverde met zijn lach dan weer heel veel nieuwe smiles op de gezichten van de kandidaten. Al ging achter die lach ook een zekere tristesse schuil na de dood van zijn zus. 'Maar ik heb ook geleerd dat ze er altijd zal zijn.'

Vooraleer stil te staan bij de finale wordt de uitzending nog gelardeerd met de mooiste weenmomenten ('Bleitsoepe' volgens Wim) en worden we getrakteerd op de leukste bloopers, gaande van het sukkelen met plastic folie over het laten vallen van taartjes bij het proeven tot kantelende bloemstukken of lachpartijen omwille van de worm (of was het een piemel?) van Jimmy.

Uiteindelijk was het dan zover en speelden Mr. Bombastic Thibaut, zuiderse furie Enza en Miss Perfect Stephanie de finale met laatstgenoemde als winnares.

Hoe groot de rollercoaster ook was, het blijft voor alle kandidaten een van de mooiste belevenissen uit hun leven. En winnares Stephanie? Die zet intussen haar studies architectuur verder. 'Maar elk idee om dat te combineren met professioneel bakken is welkom!'

