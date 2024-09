Italiaanse schelpgebakjes en een serieuze generatiekloof in 'Bake Off Vlaanderen'

In de derde aflevering van 'Bake Off Vlaanderen' smelten twee bakgroepen samen tot één geheel. De acht overgebleven bakkers strijden in een clash tussen jong en oud voor de goedkeuring van juryleden Herman & Regula. Het thema deze week is "OK, Boomer".

In de eerste proef bewijzen de bakkers dat klassiek niet hetzelfde is als ouderwets. Ze maken een vintage taart met moderne smaken en gaan op zoek naar het perfecte huwelijk tussen oud & nieuw. Ook de het generatieverschil tussen de kandidaten wordt duidelijk: “millennials vs. boomers”, het blijft een gevoelig thema voor Armand, de dinosauriër van de groep. Eén ding is zeker: iedereen bakt met hetzelfde jeugdige enthousiasme.



Voor de technische proef maken ze op grootmoeders wijze Sfogliatelle, een authentiek Italiaans gebakje dat ze - zoals vanouds - manueel door de pastamolen moeten draaien. De kandidaten beseffen al snel dat Dorena, la furia Italiana, een streepje voor heeft. Maar of ze haar favorietenrol kan waarmaken, zal nog moeten blijken.



Voordat de jury beslist wie de tent moet verlaten, ontpopt Wim zich tot de Indiana Jones van de baktent: hij graaft in de geschiedenis - en in de taarten - van zijn thuisbakkers. Zij maken immers een interactief gebak waarin een schat uit hun verleden verborgen zit. En ook hier tonen de kandidaten wie ze echt zijn: Rosalie brengt een ode aan haar poes, Anaïs boetseert een baby en Jente neemt ons mee naar de Noorse bergen.



'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 21 september om 19u55 op Play4 en GoPlay.