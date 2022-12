Is Moeder Natuur zacht of onverbiddelijk voor de bakkers?

Is Moeder Natuur zacht of onverbiddelijk voor onze bakkers? Deze week krijgen onze bakkers de opdracht om de heerlijke smaken van moeder natuur in hun bakcreaties te verwerken. Viooltjeslikeur, bloemblaadjes, rozemarijn… maak je klaar voor een groene aflevering.

En de presentator? Die dartelt rond als nooit tevoren, in zijn citroengele pak…

Na het vertrek van Dennis wordt er ook deze week iemand het slachtoffer van het onverbiddelijke oordeel van de jury. Het is dan ook met knikkende knieën dat de kandidaten de tent betreden. En de stress wordt alleen maar aangezwengeld als ze te horen krijgen dat de eerste proef het bakken van een heuse macarontaart is. 'Ik haat macarons, die mislukken altijd, macarons zijn mijn nachtmerrie', laat Axl zich ontvallen. En toch moeten ze ermee aan de slag.

Er ontplooien zich vreemde taferelen wanneer alle kandidaten met de bakplaat op de grond kloppen, wat helpt om de luchtbellen uit het beslag te krijgen. Maar ook het kloppen van het deeg vraagt kracht. 'Dat is lastig met mijn kipfilet-armen', zo horen we Elisa zeggen. Zij bakt een heuse cheesecake alhoewel ze echt geen kaaseter is. Vreemd, maar gelukkig is Wim er die kan proeven. Terwijl Wim de natuur verder opsnuift in het korenveld, maken vliegen en wespen zich heer en meester van menig deeg. Het zorgt voor extra spanning…

Kembang Goyam

Na het bakken van de macarontaart krijgen de kandidaten een technische proef voorgeschoteld om u tegen te zeggen: ze moeten Kembang Goyam klaarmaken, een Indonesisch frituurgebak waarbij mooie kleurrijke bloemen gevormd worden.

Of dat is althans de bedoeling. Elke kandidaat worstelt met de techniek om het resultaat juist te krijgen. Is het frituurvet misschien niet heet genoeg? Gebruiken we misschien te weinig deeg? En hoe krijgen we die kleurtjes daar zo mooi in? Het zweet vloeit rijkelijk in de tent en dat heeft niet alleen met de temperatuur te maken. 'Wat doen die Indonesiërs eigenlijk?', zo laat een kandidaat zich ontvallen.

Als spektakelstuk moeten de overgebleven bakkers met brood aan de slag. Er wordt van hen een indrukwekkende broodsculptuur in een heus natuurthema gevraagd. En dat prikkelt de verbeelding van de kandidaten.

Axl gaat voor een egeltjesfamilie, Elisa gaat haar Spaanse roots achterna met een stierenkop en ook Sofie wil uit haar comfort zone komen nu ze in de vorige aflevering minder goed scoorde. En Sylvia? Die gaat voor ‘Morris en Mia in het paradijs’, haar manier om te zeggen dat ze twee parende reuzenschildpadden bakt in de oven. Als dat maar goed komt…

De natuurweek wordt geen walk in the park, maar een heuse overlevingstocht waar slechts 6 bakkers de eindmeet zullen halen.

'Bake off Vlaanderen', woensdag 7 december om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.