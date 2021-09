Is Marie Verhulst klaar voor kinderen?

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Marie Verhulst is in haar nopjes. Haar vriend Jef is aangekomen in Saint-Tropez. Wanneer de vraag over gezinsuitbreiding aan bod komt, vertelt vader Gert dat hij er naar uit kijkt om opa te worden.

Gert geeft toe dat hij graag opa wil worden. Maar is Marie klaar voor kinderen? Check hier de beelden uit 'De Verhulstjes in Saint-Tropez':



'De Verhulstjes in Saint-Tropez', maandag 20 september om 20.35 uur op Play4.