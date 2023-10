Is het gras nog steeds groen bij Harry & Olga in 'The Sky is the Limit All Stars'?

In deze unieke 'All Star'-editie van 'The Sky is the Limit' kunnen we terug rekenen op enkele vertrouwde gezichten van de afgelopen seizoenen.

Willy Naessens en Marie-Jeanne maken hun opwachting, we zien Michel Van den Brande en zijn Sofie, kunsthandelaars Harry en Olga, containerkoning Yves Maes met Julie en Marie Anne De Nil.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen komen we meteen te weten of de liefde van Marie-Anne De Nil voor 'de saucisse' nog altijd even groot is en leren we dat het gras nog steeds groen is bij Harry en Olga. Ook stellingbouwer Michel Van den Brande en zijn Sofie maken opnieuw hun opwachting ​ met hun indrukwekkend wagenpark.

Dat Harry een obsessie heeft met gras dat weet ondertussen bijna heel Vlaanderen, maar in de All Stars editie van 'The Sky is the Limit' vertelt hij waarom.

'The Sky is the Limit All Stars', vanaf vrijdag 20 oktober om 20.35 uur op Play4 en GoPlay.