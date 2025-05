'Huizenjagers' zoeken in Gent woning met Pilatesruimte én grote garage voor oldtimers

De Arteveldestad maakt zich op voor de komst van drie enthousiaste huizenjagers, want Aurélie, Elisa en Pierre staan te popelen om op zoek te gaan naar vier Gentse parels.

Het busje brengt hen tot in hartje Gent waar ze elkaar voor de eerste keer ontmoeten én waar ze de eerste opdracht voorgeschoteld krijgen. Wie neemt de 'Huizenjagers'-trofee deze keer mee naar huis?

De kopers

Mieke en Francis

​Mieke en Francis zijn een gepensioneerd koppel dat de drukte van het stadscentrum wil inruilen voor een rustigere buurt, maar wel binnen Gent. Een appartement met 2 slaapkamers en een oppervlakte van minstens 95 m² is hun droom, zolang het maar geen duplex is. Alles moet te voet bereikbaar zijn en hun budget bedraagt €400.000.

Sofie en Tom

​Met twee van de vier kinderen die uit huis vertrokken zijn, is het tijd voor verandering voor Sofie en Tom. Ze zoeken een ruim en licht huis in een rustige buurt, liefst met moderne én authentieke elementen. Renovaties schrikken hen niet af, zolang het eindresultaat maar aan hun wensen voldoet: minstens 3 slaapkamers en een ruimtelijk gevoel. Hun maximum budget is €750.000.

Mieke

​Mieke droomt van een loft of penthouse in Gent of net buiten de stad. Ze is een fervent fietsster en wil dan ook ruimte om haar fietsen op te bergen. Een groot pluspunt zou een tuintje of terras met mooi uitzicht zijn. Met een budget van €650.000 schakelt ze Huizenjagers én haar tante in om haar ideale pand te vinden.

Laurence en Ramses

​Laurence, pilatesinstructrice, zoekt een huis met een aparte ruimte om haar lessen te kunnen geven. Haar partner Ramses droomt van een grote garage voor zijn oldtimers. Samen zoeken ze een moderne, landelijke woning met 3 slaapkamers, een tuin en een groenere omgeving in of rond Deinze. Hun budget: €600.000.

De makelaars

Aurélie Wellens

​Aurélie is geen onbekende in het 'Huizenjagers'-busje: vijf jaar geleden deed ze al eens mee, maar deze keer wil ze de trofee écht in de wacht slepen. Met 14 jaar ervaring in het familiebedrijf DW Immo – dat werd opgericht door haar vader – combineert Aurélie professionaliteit met een persoonlijke aanpak. Eerst werkte ze vijf jaar als opvoeder, maar schakelde daarna al snel over naar het immowereldje.

Elisa Vandenbouhede

​Verkopen zit bij Elisa in het bloed. Opgegroeid in een bakkersfamilie, stond ze al van jongs af aan in de winkel. Maar uiteindelijk besloot ze haar passie voor het vastgoed te volgen en ging ze aan de slag bij een immokantoor. Met haar persoonlijke aanpak en uitgebreid netwerk probeert ze van elke zoektocht een succesverhaal te maken.

Pierre Mainil

​Waar veel makelaars jong starten, ontdekte Pierre zijn passie voor vastgoed pas op zijn 57ste – en dat dankzij het programma 'Huizenjagers'. Geïnspireerd door het programma besloot hij opnieuw de schoolbanken op te zoeken en zijn carrière een verrassende wending te geven. Met een rijke carrière achter de rug in de mode-industrie en het runnen van een industriële wasserij, brengt Pierre een unieke mix van levenservaring en enthousiasme mee. Nu, op 63-jarige leeftijd, gaat hij vol energie en met een frisse blik elke uitdaging aan.

'Huizenjagers Gent', vanaf 5 mei van maandag tot donderdag op Play4 en GoPlay.