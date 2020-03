'Huizenjagers': van duivenvilla tot ideale doggydance woning

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het 'Huizenjagers'-busje passeert deze week in de Westhoek, tussen de polders en akkers in de omgeving van Diksmuide en Ieper.

Makelaars Jonas, Julie en Michiel gaan op zoek naar de ideale woning voor 150 duiven (en hun eigenaars), een huis met B&B, een huis zonder inkijk en een pand met trainingsmogelijkheden voor doggydancing.

De makelaars

De 23-jarige Jonas uit Diksmuide is geboren en getogen in de Westhoek en kent de streek op zijn duimpje. Jonas was niet altijd de zelfverzekerde makelaar die hij nu is. Als jonge gast was hij erg verlegen, maar hij ontpopte zich tot een rasachte verkoper.

Julie is jong en weet wat ze wil. Ze startte dit jaar haar eigen kantoor, kreeg haar eerste kindje en zit nu in 'Huizenjagers'. Julie heeft een eigenzinnige aanpak en wil altijd meer uitdaging. Ze is eerlijk, maar ze zal er altijd alles aan doen om toch maar te verkopen.

Verkoopskanon Michiel is nog maar 24 jaar, maar de makelaardij is hem op het lijf geschreven. Michiel is een spraakwaterval en steeds goedgezind. Het is een jonge kerel met een passie voor zijn beroep. Met zijn enthousiasme is de sfeer in het busje alvast verzekerd.

Aflevering 1 op maandag 16 maart

Deborah en Pieter-Jan willen samen met hun zoontje groter gaan wonen. Deborah is kapster met een zaak in Diksmuide en ze zou graag vlakbij haar zaak wonen. Hun geknipte woonst heeft drie tot vier slaapkamers, want gezinsuitbreiding zit er wel in. Ze zijn niet heel kritisch, maar een absolute afknapper is inkijk vanop de straat. Budget: 400.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 17 maart

Sylvia en Kristof zoeken samen met hun twee zonen een huis in hoevestijl in de omgeving van Zonnebeke. Sylvia droomt al jaren van het openen van haar eigen B&B. Hun droomwoning ligt midden in de natuur, zodat iedereen er tot rust kan komen. Budget: 450.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 18 maart

Veerle en Daniel willen hun oude dag graag in alle rust doorbrengen. Ze zoeken een landhuis in de streek van Ieper. Ze hebben drie grote honden en zo’n 150 duiven die mee verhuizen. De beestjes moeten vrij kunnen vliegen, dus een grote tuin van minstens 2000 vierkante meter is een must. De slaapkamer hebben ze graag op het gelijkvloers. Budget: 500.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 19 maart

Xenia en Jonas willen samenwonen in de buurt van Kortrijk. Ze hebben een hond waarmee Xenia aan doggydancing doet. De makelaars moeten dus zeker een ruimte voorzien waar ze zich kan voorbereiden op wedstrijden. Ook een grote tuin voor de hond is belangrijk. Budget: 230.000 euro.

'Huizenjagers', van maandag tot donderdag om 19.45 uur op VIER.