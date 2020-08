'Huizenjagers Vakantiehuizen' trekt naar de Oostkust

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Van maandag 31 augustus tot donderdag 3 september trekt de mobilhome van 'Huizenjagers Vakantiehuizen' naar de Oostkust, van Oostende tot Knokke.

Makelaars Katrien, Katrien en Anthony krijgen dit keer een speciale opdracht: Wendy en dochter Mila zoeken een miljoenenpand in hun geliefde Damme. Het budget? 2 miljoen euro, exclusief notariskosten. 'We willen een vakantiewoning in een groene omgeving. We willen geen buren die over onze haag kunnen meekijken. In feite zoeken we een gebouw met karakter en een ziel, absoluut geen nieuwbouw. Integendeel zelfs, want er mag best nog wel wat werk aan zijn. We zoeken een pand met veel potentieel en waar we op termijn kunnen gaan wonen en als de kinderen het huis uit zijn, kan dienen als B&B. Een zwembad of een zwemvijver is wel een must', vertellen Wendy en Mila. Een hele wishlist dus, maar voor dit budget kan dat voor de Huizenjagers geen probleem zijn. Of toch?

Makelaars

Katrien – Meer dan 10 jaar werkte Katrien als leerkracht in het onderwijs. 4 jaar geleden besliste ze om ook in de immowereld te stappen en begon ze meteen een eigen vastgoedkantoor in dé stad waar ze haar hart verloren heeft: Oostende. Haar liefde voor het vastgoed bracht haar nog een andere liefde. In haar kantoor leerde ze haar huidige partner kennen, die bij haar terechtkwam omdat hij iets wilde huren.

Anthony – Een instagrambericht. Meer had deze grote, goedlachse ex-redder niet nodig om te beseffen dat hij in de makelaardij wilde werken. Nu werkt hij al ongeveer een jaar in hetzelfde vastgoedkantoor. En hoewel hij nog redelijk nieuw is in de wereld, ziet hij het volledig zitten om voor die trofee te gaan.

Katrien –Katrien vernoemde haar kantoor naar haar weelderige haarlokken, gaf er een huizentwist aan - Immo Lock - en heeft nu ook een kantoorhond die naar haar kantoor is vernoemd: Locky.

Aflevering 1 op maandag 31 augustus

Tars en Hanne zijn broer en zus en zelf niet op zoek naar een tweede verblijf. Zij gaan op zoek voor hun ouders, die al een tijdje dromen van een prachtig appartement of huisje aan zee. Ze zijn op zoek naar iets instapklaar met minstens 2 slaapkamers. En dat op 500 meter van het strand. Budget: 150.000 euro

Aflevering 2 op dinsdag 1 september

Sara en Lennart wonen samen met hun zoontje Elliot al 3 jaar in Benin. Ze komen geregeld nog naar België om hun familie op te zoeken in Oostende, waar ze nu ook een vakantieverblijf zoeken. Liefst willen ze een klassieke stadswoning of arbeiderswoning. Voor een bungalow of chalet zijn ze niet zo te vinden. En dat liefst instapklaar. Budget: 360.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 2 september

Désirée en Luc komen allebei uit een ander huwelijk en kregen samen nog 3 zonen. Désirée werkte voor een tijd in Oostende en is zo niet alleen verliefd geworden op Luc, maar ook op de stad. Ze zoeken een vakantiegevoel in een ruim appartement of huisje waar ze na een drukke week even kunnen uitblazen. Wat ze zéker zoeken? Een tuintje of terras met zicht op zee of de haven. Budget: 400.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 3 september

Wendy en Mila zijn helemaal weg van Damme. Zo hard zelfs dat ze er nu al een vakantiehuisje en appartement hebben. Toch zoeken ze er nóg iets. Alles kan voor hen, zoals een hoeve, een oude school of zelfs een kerk, zolang het maar een pand met een ziel is. En ze zijn niet vies van wat werk. Ze willen graag iets waar ze volledig hun eigen ding mee kunnen doen. Budget: 2 miljoen euro.

'Huizenjagers Vakantiehuizen', van maandag tot donderdag om 19.45 uur op VIER.