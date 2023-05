'Huizenjagers' trekt voor de laatste week richting de Groene Gordel rond Brussel

Het Huizenjagersbusje wordt dit seizoen voor een laatste keer van stal gehaald. Met drie fonkelnieuwe makelaars rijdt het busje richting de sierlijke kasteeldomeinen, imposante bossen en uitgestrekte heuvellandschappen van de Groene Gordel rond Brussel. Florent, Bianca en Margot zijn de laatste makelaars die aan boord stappen van het befaamde busje en de eer van hun kantoor mogen verdedigen.

Makelaars:



Florent: Florent is een jeugdige, ambitieuze enthousiasteling uit hartje Brussel. Hij is 26 en besloot een jaar geleden zijn eigen kantoor op te richten: Fierce Immo. Florent is Franstalig, maar durft zich voor dit Nederlandstalig programma helemaal te smijten. Aan ambitie en competitie geen gebrek bij hem. Bij zijn vorige kantoor was hij topverkoper, en nu hij zijn eigen kantoor heeft is die ambitie absoluut niet gaan liggen: “nu moet ik tegen mezelf strijden en dat is de beste competitie”.



Bianca: De goedlachse Bianca is een brok ervaring: ze is al 16 jaar makelaar. En tegenwoordig verkoopt ze vanuit haar home office in Dilbeek. Ze heeft de veranda van haar huis omgebouwd om compromissen te ondertekenen. Ze is een fervent aanhanger van vastgoedstyling: met de juiste aankleding krijgt ze elk pand verkocht. ​



Margot: Margot werkte 18 jaar als notarieel jurist voor ze besloot haar hart te volgen en zich in de immowereld te storten. Sindsdien is ze helemaal opengebloeid. Ze is een eeuwige positivo en houdt van haar job.



Kopers:



Aflevering 1 - 8 mei: Haki en Jana - budget €400.000

​Haki en Jana hebben al een dochtertje, maar denken nog aan verdere gezinsuitbreiding. Hun huidige huis is daar te klein voor en dus schakelen ze de huizenjagers in. Ze zoeken op maximum 15 km van Dilbeek een gezellig familiehuis met authentieke elementen en een tuin waarin hun kindjes kunnen ravotten. Haki is een enthousiaste motard en wil dus ook een degelijke garage voor zijn andere baby’tjes, namelijk zijn 2 motors en 2 auto’s.



Aflevering 2 - 9 mei: Debby en Johan - budget €400.000

​Debby en Johans kinderen worden groter en hun huis wordt daardoor te klein. Daarom zoeken ze een groter stekje in de buurt van Londerzeel. Ze krijgen geregeld al eens vrienden over de vloer en ze vinden het tof als die langs achter binnen kunnen komen. Daarom willen ze een open of halfopen bebouwing. Verder worden ze gelukkig van een dressing en een plek voor de fietsen. Een uitdaging voor de huizenjagers is de extra wens van de zonen: zij willen graag een boys cave, een eigen plekje om te gamen en te spelen.



Aflevering 3 - 10 mei: Lindsey en Yoni - budget €250.000

​De huizenjagers worden vandaag stevig uitgedaagd. Dit koppel twintigers zoekt een villa tussen Halle en Dilbeek en moet beschikken over twee slaapkamers, een mooie tuin, een fitnessruimte, een inkomhal en een dressing. Lindsey en Yoni weten ook wat ze niet willen: geen puntdak, geen drukke ligging, geen onverzorgde tuin bij de buren, niet naast een school of kerkhof, … Een stevige kluif voor de huizenjagers.



Aflevering 4 - 11 mei: Daan en Dylan - budget €420.000

​Daan en Dylan willen een gezin stichten en gaan daarvoor opzoek naar een groter huis in of rond Sint-Genesius-Rode. Graag hadden ze drie slaapkamers en een tuin met plaats voor een jacuzzi. Daan is kleuterleerkracht en heeft een berg knutselmateriaal dat ook een plaatsje moet krijgen in het nieuwe huis. Bovendien is hij ook danser, en heeft hij dus ook ruimte nodig voor zijn dansmoves. De twee mannen zijn daarbovenop ook nog eens dolverliefd op hun gigantische zetel en zoeken dus een living die groot genoeg is.



'Huizenjagers' Groene Gordel, vanaf maandag 8 mei om 20u op Play4 en op GoPlay.