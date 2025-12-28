Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Viool is net voor de finale uitgespeeld in 'The Masked Singer'
Kijkcijfers: woensdag 24 en donderdag 25 december 2025

'Huizenjagers' strijkt neer in Kortrijk: van nieuwe thuis voor rescuekatten tot grote tuin voor reuzenkonijnen

zondag 28 december 2025
Foto: Play - © Play Media 2025

Na de Ardennen verplaatst het 'Huizenjagers'-busje zich richting Kortrijk. De stad langs de Leie vormt het decor voor een gloednieuwe week 'Huizenjagers'. Drie vlotte makelaars nemen het tegen elkaar op en strijden voor de felbegeerde 'Huizenjagers'-trofee.

Makelaars
​Dylan leeft al 9 jaar volgens één motto: 'Vastgoed is geen job, ’t is een manier van leven.' Hij runt zijn eigen kantoor bij Albert Vastgoed en staat bekend om zijn vlotte babbel. Daarnaast is hij ook lesgever, examinator én voorzitter bij het Rode Kruis in Aalbeke. Die combinatie bleek al eens bijzonder handig: tijdens een rondleiding waarschuwde hij net te laat voor een glazen deur, waarna Dylan bliksemsnel van makelaar in Rode-Kruis-modus moest overschakelen.


Kimoura is de West-Vlaamse rijzende ster van het 'Huizenjagers'-busje. Ze werd door haar moeder vernoemd naar een Japanse fashion designer - en die fashionmicrobe heeft ze duidelijk meegekregen. Sinds 2017 werkt ze bij Immo Lietaer, het familiebedrijf van haar moeder, waar intussen ook haar zus aan de slag is. Het uitgesproken vrouwelijke kantoor ziet Kimoura als een troef: 'Bij koppels geeft de vrouw meestal de doorslag, en die hebben wij sneller mee.'

Laurent is een geboren sfeermaker en enthousiaste verhalenverteller. Hij is geboren en getogen in Kortrijk en kent de stad als zijn broekzak. Samen met zijn beste vriend richtte hij Leonards Immo op. Met bloed, zweet, tranen én een pak overuren bouwden ze hun kantoor uit tot een vaste waarde in de Kortrijkse vastgoedwereld.

Potentiële kopers:

Sofie & Othello – budget €540.000
​Sofie en Othello maken zelf kaarsen uit gerecycleerde glazen flessen en zoeken een nieuwe thuis waar ze hun creativiteit én hun drie rescuekatten de ruimte kunnen geven. Ze dromen van een open of halfopen woning met oprit en een grote garage voor auto, Vespa en fietsen. Geen nieuwbouw, wel een gezellige woning met een tuintje en een terras.

Gaël & Febe – budget €480.000
​Kersverse ouders Gaël en Febe zoeken een ruimer plekje voor hun jonge gezin. Hun droom: een karaktervolle halfopen bebouwing of een herenhuis van minstens 200 m², met tuin en minstens drie slaapkamers - waarvan één als dressing. Gaël wil bovendien voldoende ruimte voor zijn collectie platen, voetbaltruitjes én Lego-verzameling.

Margot & Yoni – budget €400.000
​Margot en Yoni, twee uitgesproken dierenliefhebbers uit Kortrijk, zijn klaar voor hun eerste gezamenlijke woning. Met drie honden, drie katten en vier Duitse reuzenkonijnen zoeken ze vooral ruimte - én een geschikte plek voor Margots trimsalon. Ze dromen van een open of halfopen bebouwing met een grote tuin waar later misschien zelfs geitjes of schapen kunnen rondlopen.

Pieterjan & Dylan – budget €425.000
​Pieterjan en Dylan kennen elkaar al 16 jaar, maar pas vorig jaar sloeg de vonk écht over. Nu willen ze samen met hun twee hondjes eindelijk onder één dak wonen. Momenteel pendelen ze tussen Kortrijk en Zelzate, maar Dylans kleine éénslaapkamerwoning is veel te krap voor vier. Ze zoeken een landelijke, alleenstaande woning - liefst een hoeve of iets met authentieke elementen - met een grote tuin van 500 à 600 m² voor de honden.

'Huizenjagers Kortrijk', vanaf maandag 29 december bij Play.


Huizenjagers op tv
Maandag 29 december 2025 om 20u05  »
Play 4
De energieke Othello en Sofie zijn op zoek naar een nieuw stekje. Momenteel wonen ze nog in het huis dat Othello eerder kocht, maar nu schakelen ze de Huizenjagers in voor de zoektocht naar een nieuwe thuis. Budget: ?540.000.
Dinsdag 30 december 2025 om 01u15  »
Play 4
De energieke Othello en Sofie zijn op zoek naar een nieuw stekje. Momenteel wonen ze nog in het huis dat Othello eerder kocht, maar nu schakelen ze de Huizenjagers in voor de zoektocht naar een nieuwe thuis. Budget: ?540.000.
Dinsdag 30 december 2025 om 16u50  »
Play 4
De energieke Othello en Sofie zijn op zoek naar een nieuw stekje. Momenteel wonen ze nog in het huis dat Othello eerder kocht, maar nu schakelen ze de Huizenjagers in voor de zoektocht naar een nieuwe thuis. Budget: ?540.000.
Dinsdag 30 december 2025 om 20u10  »
Play 4
Gaël en Febe zoeken een huis met een tuin, iets wat nu ontbreekt in hun woning in hartje Kortrijk. Ze willen een rustige, maar toch levendige buurt in of rond Kortrijk.
Woensdag 31 december 2025 om 01u15  »
Play 4
Gaël en Febe zoeken een huis met een tuin, iets wat nu ontbreekt in hun woning in hartje Kortrijk. Ze willen een rustige, maar toch levendige buurt in of rond Kortrijk.

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:15
    De inzichten van...
    07:00
    De week van Karrewiet met VGT
  • 07:00
    De Tijdloze Countdown
    23:50
    Nachtlus
  • 12:20
    Nachtwacht
    06:00
    Tik Tak
  • 12:20
    Levensgenieters
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 11:45
    999: Emergency Call Out
    02:30
    Geen uitzending
  • 12:00
    House
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:50
    Abracadabra and a Christmas Miracle
    05:30
    The Santa Class
  • 10:00
    Joe
    00:25
    The X-Files
  • 12:20
    De Chalet aan zee
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:35
    FBI
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:55
    Ice Airport Alaska
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:20
    Lights, Camera, Christmas!
    06:55
    De Eregast
  • 12:10
    Homicide for the Holidays
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 12:13
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:13
    De ambachter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:05
    Winterse Kost
    06:40
    Chris Cooks Cymru
  • 10:45
    Inspector George Gently
    01:20
    London Kills
  • 11:30
    First Dates Australia
    06:45
    Shipping Wars
  • 12:10
    Concert at SEA 2025
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 12:00
    Adieu God?
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 12:20
    Zapp kerstclip: de serie
    07:00
    Sneeuwpret