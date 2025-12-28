'Huizenjagers' strijkt neer in Kortrijk: van nieuwe thuis voor rescuekatten tot grote tuin voor reuzenkonijnen

Na de Ardennen verplaatst het 'Huizenjagers'-busje zich richting Kortrijk. De stad langs de Leie vormt het decor voor een gloednieuwe week 'Huizenjagers'. Drie vlotte makelaars nemen het tegen elkaar op en strijden voor de felbegeerde 'Huizenjagers'-trofee.

Makelaars

​Dylan leeft al 9 jaar volgens één motto: 'Vastgoed is geen job, ’t is een manier van leven.' Hij runt zijn eigen kantoor bij Albert Vastgoed en staat bekend om zijn vlotte babbel. Daarnaast is hij ook lesgever, examinator én voorzitter bij het Rode Kruis in Aalbeke. Die combinatie bleek al eens bijzonder handig: tijdens een rondleiding waarschuwde hij net te laat voor een glazen deur, waarna Dylan bliksemsnel van makelaar in Rode-Kruis-modus moest overschakelen.

Kimoura is de West-Vlaamse rijzende ster van het 'Huizenjagers'-busje. Ze werd door haar moeder vernoemd naar een Japanse fashion designer - en die fashionmicrobe heeft ze duidelijk meegekregen. Sinds 2017 werkt ze bij Immo Lietaer, het familiebedrijf van haar moeder, waar intussen ook haar zus aan de slag is. Het uitgesproken vrouwelijke kantoor ziet Kimoura als een troef: 'Bij koppels geeft de vrouw meestal de doorslag, en die hebben wij sneller mee.'

Laurent is een geboren sfeermaker en enthousiaste verhalenverteller. Hij is geboren en getogen in Kortrijk en kent de stad als zijn broekzak. Samen met zijn beste vriend richtte hij Leonards Immo op. Met bloed, zweet, tranen én een pak overuren bouwden ze hun kantoor uit tot een vaste waarde in de Kortrijkse vastgoedwereld.

Potentiële kopers:

Sofie & Othello – budget €540.000

​Sofie en Othello maken zelf kaarsen uit gerecycleerde glazen flessen en zoeken een nieuwe thuis waar ze hun creativiteit én hun drie rescuekatten de ruimte kunnen geven. Ze dromen van een open of halfopen woning met oprit en een grote garage voor auto, Vespa en fietsen. Geen nieuwbouw, wel een gezellige woning met een tuintje en een terras.

Gaël & Febe – budget €480.000

​Kersverse ouders Gaël en Febe zoeken een ruimer plekje voor hun jonge gezin. Hun droom: een karaktervolle halfopen bebouwing of een herenhuis van minstens 200 m², met tuin en minstens drie slaapkamers - waarvan één als dressing. Gaël wil bovendien voldoende ruimte voor zijn collectie platen, voetbaltruitjes én Lego-verzameling.

Margot & Yoni – budget €400.000

​Margot en Yoni, twee uitgesproken dierenliefhebbers uit Kortrijk, zijn klaar voor hun eerste gezamenlijke woning. Met drie honden, drie katten en vier Duitse reuzenkonijnen zoeken ze vooral ruimte - én een geschikte plek voor Margots trimsalon. Ze dromen van een open of halfopen bebouwing met een grote tuin waar later misschien zelfs geitjes of schapen kunnen rondlopen.

Pieterjan & Dylan – budget €425.000

​Pieterjan en Dylan kennen elkaar al 16 jaar, maar pas vorig jaar sloeg de vonk écht over. Nu willen ze samen met hun twee hondjes eindelijk onder één dak wonen. Momenteel pendelen ze tussen Kortrijk en Zelzate, maar Dylans kleine éénslaapkamerwoning is veel te krap voor vier. Ze zoeken een landelijke, alleenstaande woning - liefst een hoeve of iets met authentieke elementen - met een grote tuin van 500 à 600 m² voor de honden.

'Huizenjagers Kortrijk', vanaf maandag 29 december bij Play.