'Huizenjagers' sluit tiende seizoen af met BV-week in Antwerpen

In de laatste week van 'Huizenjagers' speuren drie nieuwe makelaars Antwerpen af, op zoek naar verschillende droompanden voor vier bekende Vlamingen.

Saartje Vandendriessche, Iante Tavernier, Jo Hens en Liandra Sadzo zijn alle vier op zoek naar een nieuwe woning, en daarbij schakelen ze de hulp in van Huizenjagers.

Makelaars

​Ria Verlaet maakt een comeback in het 'Huizenjagers'-busje. In 2019 ging ze al eens met de 'Huizenjagers'-trofee aan de haal en nu, op 62-jarige leeftijd, is ze vastberaden om opnieuw te schitteren. Met haar gulle lach en professionele aanpak is Ria een echte vakvrouw. Ze lijkt misschien op de 'Mrs. Bouquet' van Antwerpen, maar schijn bedriegt; deze makelaar is niet alleen vriendelijk, maar ook zeer gedreven en ambitieus.

Jens Urabin is een man met een missie. Als een van de hardst werkende makelaars in de regio heeft hij zich opgewerkt tot een sterke speler in de vastgoedmarkt, gedreven door de wens om zijn familie, en in het bijzonder zijn invalide broer, te ondersteunen. Jens staat bekend om zijn informele stijl en zal je dan ook niet snel in een kostuum zien. Hij staat 24/7 klaar voor zijn klanten en streeft altijd naar het beste resultaat.

Leylah Alliet brengt haar gedrevenheid en perfectionisme, gekweekt tijdens haar tijd als eredame bij Miss België, mee naar de vastgoedwereld. Ooit actief in de autosales, heeft ze nu de vastgoedmicrobe te pakken en droomt ze van een eigen kantoor. Deze West-Vlaamse schone, die voor de liefde naar Antwerpen verhuisde, voelt zich helemaal thuis in de stad en doet er alles aan om haar klanten hetzelfde gevoel te geven. Met slechts twee jaar ervaring in vastgoed, maar een levenslange passie voor het vak, is Leylah klaar om haar stempel te drukken.

Aflevering 1: Jo Hens – Woning met plaats voor muziek

​Jo Hens, bekend van zijn acteerwerk, is op zoek naar een woning in Mortsel of omgeving, waar veel van zijn vrienden naartoe zijn verhuisd. Naast voldoende ruimte voor zijn hond, is het essentieel dat het huis een plek biedt voor zijn muziek, zowel voor zijn instrumenten als om te repeteren. Met een budget van €625.000 hoopt Jo een woning te vinden die hem compleet omver blaast.

Aflevering 2: Ianthe Tavernier – Woning dichter bij familie en rust

​Ianthe Tavernier zoekt een rustig gelegen, vrijstaande woning net buiten de stad, waar ze meer privacy kan vinden en dichter bij haar familie, en vooral haar zus, kan zijn. Met een budget van €450.000 is ze op zoek naar een knus, maar comfortabel huis. Actrice en vriendin Dorien Reynaert staat haar bij tijdens deze zoektocht.

Aflevering 3: Liandra Sadzo – Eerste huis met veel kamers en rust

​Liandra Sadzo, bekend van '#LikeMe' en 'D5R', is klaar om het ouderlijk huis te verlaten en op eigen benen te staan. Ze zoekt een huis met veel kamers voor haar diverse hobby’s en werk, zoals sport, video-opnamen, en opslag voor haar make-up lijn. Groen en rust zijn voor haar van groot belang, evenals een badkamer met daglicht. Haar budget bedraagt €350.000.

Aflevering 4: Saartje Vandendriessche – Woning met link met natuur en ruimte voor workshops

​Saartje Vandendriessche is al geruime tijd op zoek naar een woning waar ze zowel kan wonen als werken. Ze geeft workshops over wilde planten, biodiversiteit en bootcamps bij haar thuis, en zoekt een huis dat voldoende ruimte biedt voor deze activiteiten. Een open en gastvrije sfeer is essentieel voor haar, maar ook een sterke verbinding met de natuur. Met een budget van €750.000 hoopt ze eindelijk haar ideale woning te vinden.

'Huizenjagers Antwerpen', vanaf morgen om 21.15 uur op Play4 en integraal op GoPlay.