'Huizenjagers' is terug voor een nieuw seizoen op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De eerste week van het nieuwe seizoen 'Huizenjagers' is er al meteen een speciale: er zitten niet drie maar vier makelaars in het busje.

Mathias, Gemke en identieke tweeling Laurent en Stefaan trekken doorheen het Scheldeland op zoek naar de ideale woning voor de kandidaatkopers.

Meet de makelaars

Laurent en Stefaan zijn een identieke tweeling, samen runnen ze het vastgoedkantoor - hoe kan het ook anders - Immotwins. De broers zijn onafscheidelijk, in hun werk en ook in hun privéleven. Ze gaan dan ook samen volop voor de overwinning.

De tweede makelaar in het overvolle busjes is Mathias, hij is nog nieuw in de immowereld, héél nieuw, tijdens de uitzending doet Mathias namelijk zijn tweede huisbezoek. Als geboren verkoper en vlotte gast gaat Mathias er helemaal voor. Hij ziet zijn kans schoon om zich te bewijzen in de vastgoedwereld.

Gemke sluit de eerste Huizenjagersweek af. Ze is amper 20 jaar, maar barst van ambitie, ze werkt sinds twee jaar in het kantoor van haar vader en haar doel is om het kantoor over te nemen én de trofee in de macht te slepen.

Maandag: De eerste kandidaatkopers van het nieuwe seizoen zijn Tineke en Lucia. Tineke is een alleenstaande mama die op zoek is naar haar eigen stekje, met plaats voor haar twee dochters én haar uitgebreide schoenencollectie. Tineke neemt haar moeder Lucia mee op sleeptouw voor een kritische blik op de potentiële woningen. En kritisch is Lucia wel, de makelaars moeten hun beste beentje voorzetten om dit duo te overtuigen.

Dinsdag: Dag twee is het aan Liza en Frédéric, een jong gezin dat op zoek is naar een huis om tot rust te komen. Liza en Frédéric wonen momenteel samen met hun dochtertje in een huurhuis, maar het koppel vindt dat het tijd is voor een eigen stekje in een rustige omgeving, liefst regio Zele, Lokeren of Gent. Danseres Liza heeft veel plek nodig om al haar kleding, materiaal en kostuums op te bergen.

Woensdag: Charlien en Hilde gaan op zoek naar een co-housingproject voor hun gezinnen. Charlien en Hilde zijn moeder en dochter, omdat de broer van Charlien extra zorg nodig heeft willen Hilde en haar man, Charlien en haar partner en haar zus Amélie in drie aanpalende wooneenheden gaan wonen, liefst met een grote gemeenschappelijke tuin.

Donderdag: Jos en Annemie zijn twee levensgenieters die voor hun 'oude dag' op zoek zijn naar een bungalow. Het koppel is niet op zoek naar een bommahuis, ze houden van een modern interieur met veel witte elementen. Doordat Annemie moeilijk trappen kan doen, gaat hun voorkeur uit naar een bungalow, met plaats voor het grote archief van journalist Jos én een schildersatelier voor de creatieve Annemie.

Op het einde van de week rest er ons nog slechts één vraag: wie gaat er met de trofee naar huis?

'Huizenjagers', van maandag tot en met donderdag om 19.45 uur op VIER.