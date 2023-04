'Huizenjagers' gaat maandag van start met een stevig prijskaartje

'Huizenjagers', dé evergreen van Play4, is helemaal terug van weggeweest. maandag start het nieuwe seizoen en zal het welgekende 'Huizenjagers'-busje opnieuw gans België doorkruisen.

Wekelijks stappen drie makelaars aan boord en gaan ze de strijd aan om het beste pand te vinden voor de potentiële kopers. Zij mogen dit seizoen hun vastgoedportefeuille bovenhalen in Brugge, Gent, Hageland, Waasland en Groene Gordel. Maar om dit gloednieuwe seizoen in stijl af te trappen, mogen drie makelaars zich helemaal uitleven in de miljoenenweek. Onder andere de flamboyante antiquair Paul De Grande geeft zijn volste vertrouwen aan de drie makelaars om op zoek te gaan naar een ideaal pand voor hem.

Week 1: Miljoenenweek

Makelaars

​Sophie: Sophie is een no-nonsense powervrouw. Deze 38-jarige West-Vlaamse is zaakvoerder van een kantoor met liefst 20 werknemers en heeft al 15 jaar ervaring in het vastgoed. Ze is een workaholic die 24 op 24 en 7 op 7 bezig is met haar job. Amper een week na haar bevalling van een tweeling stond ze al terug in haar immokantoor!

Rob: Ambitie is his middle name en miljoenenpanden verkopen is his game. Deze 25-jarige makelaar uit Overijse probeerde het eerst als profvoetballer, maar nu scoort hij in het exclusieve vastgoed. En daar wil hij de top bereiken.

Justine: Elf jaar lang reisde Justine als DJ bij 2Empress de wereld rond om te draaien op de grootste podia (Tomorrowland, Sziget Festival, …) met tours in Azië en Zuid-Amerika. Maar door corona viel haar dj-carrière stil… en zo belandde ze quasi per ongeluk in het vastgoed. Wat begon als een tijdelijke tijdsinvulling in afwachting van de heropening van het feestleven, groeide uit tot een nieuwe carrière. Deze 30-jarige Antwerpse was ook al te zien in 'The Sky is the Limit'.



Kopers

​Aflevering 1: Jan en Katrien – budget €1.000.000

​De week start meteen in galop voor de miljoenenmakelaars. Dit gezin met vier kinderen zoekt een villa én paardenparadijs tussen Putte, Keerbergen en Bonheiden. De vrijstaande woning moet stallen hebben en een buitenpiste. Voor de paarden moet er ook nog minstens 1,7 hectare grond zijn. Een zwembad met poolhouse maakt hun wensenlijstje compleet.

Aflevering 2: Goele en Annemie – budget €1.000.000

​Een pittige tweede opdracht voor onze exclusieve huizenjagers. Goele en schoondochter Annemie zijn op zoek naar een co-housing voor de hele familie. Ze willen graag 4 aparte woonunits en ook een grote gemeenschappelijke ruimte om met de hele familie creatief tijd door te brengen. Daarbovenop zoeken ze een grote tuin met plaats voor een moestuin én een zwemvijver. Dat alles op maximum 45 minuten fietsen van Antwerpen.

Aflevering 3: Paul De Grande – budget €2.000.000

​Paul De Grande, 's lands bekendste antiquair, verkocht onlangs zijn kasteel in Snellegem en is op zoek naar een nieuw luxepand voor zichzelf en zijn uitgebreide collectie antiek. En daarbij schakelt hij de huizenjagers in. Kunnen zij een pand vinden dat genoeg klasse uitstraalt en genoeg plaats heeft voor Paul en zijn gigantische collectie?

Aflevering 4: Pim en Bush – budget €1.200.000

​Pim en Bush zijn ruimdenkende twintigers met een aparte visie op wonen: ze zoeken een plek voor zichzelf in een karaktervol huis dat ze nog met 6 anderen kunnen delen. 'Co-living' noemen ze dat zelf. En dus moeten de huizenjagers opzoek naar de perfecte co-livingplek: een groot herenhuis binnen de singel van Antwerpen met 6 slaapkamers, een grote gemeenschappelijke ruimte en een tuintje. Daarbovenop zoeken Pim en Bush er een aparte woonunit voor zichzelf om er een gezin te stichten.

