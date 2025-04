'Huis Gemaakt'-koppels baden in de stress tijdens badkamerrenovatie

De 'Huis Gemaakt'-koppels storten zich deze week op de meest technische ruimte van het huis: de badkamer. Met slechts 9 dagen de tijd om alles af te werken, zorgt deze uitdaging voor heel wat stress en frustratie op de werven.

'Dit is de moeilijkste kamer van allemaal met al die technieken', verzucht Axelle in Nieuwpoort. En dat blijkt, want in alle panden lopen de spanningen hoog op terwijl de koppels worstelen met gipsplaten, leidingen en kraanwerk.

Seppe en Axelle kregen vorige week een stevige tik toen ze met hun woonkamer op de laatste plaats in het klassement belandde. Toch starten ze vol goede moed aan de nieuwe uitdaging, al zorgen de schuine wanden voor heel wat kopzorgen. 'Ik haat gipsplaten!', roept Seppe uit. Maar de grootste uitdaging moet nog komen. Wanneer hun enorme badkamerbestelling arriveert, beseffen ze pas goed wat ze zichzelf hebben aangedaan. 'Onze badkamer is even groot als de levering die hier nu staat. Het is alsof we drie badkamers gingen inrichten', lacht Axelle. Met veel moeite proberen ze het bad via de stelling naar boven te wringen… 'Mijn hoofd zit hier volledig tussen...'

In Lummen worstelen Mo en Iman eveneens met gewicht, maar in de vorm van zware, waterdichte gipsplaten. 'Oh my god! Wij dachten allebei shit! We waren juist bij de badkamer', klinkt het wanneer de eerste plaat sneuvelt. De frustraties lopen op: 'Hoofdpijn krijg ik ervan als ik die schuine muur in onze badkamer zie', zucht Iman. Voor het eerst begint ook Mo te twijfelen aan de strakke deadline:'“Heb je gezien hoeveel dozen? Is het haalbaar om alles te plaatsen?! Bij iedere fase zeg ik ja maar nu weet ik het niet.'

In Mechelen is het zelden stil op de werf. Niet alleen door het harde labeur maar ook door de meningsverschillen tussen Ashley en Emiel. En in de badkamer is dat niet anders. 'We zijn slecht begonnen maar we weten dat wij in het begin altijd slecht zijn', vertelt Emiel. Terwijl Ashley nog bezig is met de ene taak, wil Emiel alweer met iets anders beginnen, maar Ashley is het daar niet mee eens. Gelukkig zorgt Emiel zijn verjaardag voor een welgekomen positieve noot.

Ook twijfels in Haasdonk, wanneer Soumaya en Eros de nis van hun douche vorm geven. Hun altijd zo harmonieuze samenwerking wordt zwaar op de proef gesteld. 'We dachten dat de nis groter ging zijn maar het is heel klein. Zelfs een zeepje kan je hier niet leggen. Dit is idioot. De jury gaat ons uitlachen', klinkt het. Tot overmaat van ramp breekt Eros een stop af in de kraan. 'Wat doe je eraan?! Er kan geen water door en de kraan kan er niet op', vreest Soumaya. Eros probeert snel een oplossing te vinden…

Zullen de koppels erin slagen hun badkamers op tijd af te werken? En wie weet het hoofd boven water te houden onder de enorme tijdsdruk?

'Huis Gemaakt', dinsdag 15 april om 20.40 uur bij VTM.