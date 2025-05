'Huis Gemaakt' bereikt z'n ontknoping: finaleweek breekt aan voor de koppels

De laatste rechte lijn is ingezet in 'Huis Gemaakt'. De finaleweek is aangebroken en die is allesbepalend. Na maanden verbouwen, klussen en afzien krijgen de koppels nog één ultieme kans om hun droomhuis tot in de puntjes af te werken.

Want er staat veel op het spel: 60% van hun eindscore wordt deze week pas toegekend door juryleden Bart, Béa en Cerina. Alleen de twee best scorende duo’s mogen door naar de grote finale.



Het parcours tot nu toe was pittig, maar nu wordt het menens. De jury kijkt met argusogen toe terwijl de kandidaten elke kamer tot in de kleinste details perfectioneren. Van losgekomen kitranden tot ongelijke vloeren en scheve kastdeuren: het moet allemaal aangepakt worden. “Vergeet ook de inkomhal niet”, klinkt het nog waarschuwend bij jurylid Bart. Elk detail telt, want alles kan nog veranderen.



Gelukkig is er ook goed nieuws: elk koppel krijgt deze week een dag hulp van twee professionele vakmensen. Een onverwachte troef die het verschil kan maken. In Nieuwpoort krijgt de badkamer prioriteit. De installatie van het Japanse toilet laten Axelle en Seppe over aan de vakmannen, maar het testen neemt Seppe graag zelf voor zijn rekening. “Het straaltje is daar hé. Ooh, ooew. Recht in mijn hol. Jaja! Het was wel een goed gevoel, ik had het niet verwacht. Het voelde echt nog goed. Ik denk dat hier ga blijven zitten”, lacht Seppe.

Ook in Mechelen nemen Ashley en Emiel geen halve maatregelen. De harde jurykritiek op hun badkamer zit nog vers in het geheugen, dus ze gaan voor een grondige aanpak. Daarnaast willen ze scoren met een gedurfde eyecatcher in de inkomhal. In Haasdonk wordt eveneens ingezet op het visitekaartje van het huis. Soumaya & Eros willen indruk maken met een strakke afwerking, maar de frustratie groeit wanneer het tempo niet hoog genoeg ligt. In Lummen is het dan weer vooral stress troef. Mo en Iman kregen al felle kritiek over de afwerking, en nu willen ze koste wat kost bewijzen wat ze waard zijn. Maar de chaos lijkt hen te overspoelen. “Ik zie het niet meer. Het is chaos”, zucht Iman wanneer ze probeert te multitasken.



'Huis Gemaakt', donderdag 22 mei om 20.40 uur op VTM en VTMGO.