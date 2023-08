Hugo brengt in primeur zijn allereerste single zonder Nicole in 'Tien Om Te Zien'

De 'Tien Om Te Zien'-muziektrein is opnieuw vertrokken en ging vorige week met volle snelheid van start. In de tweede aflevering maken Anne, Willy, Laura en Aaron vanavond het podium vrij voor dj's Viktor & Kobe, internationale gast Willy William en ex-Lasgo-zangeres Evi Goffin, die nog één keer de monsterhit Something brengt.