Hoop doet leven maandag in 'Topdokters'

In de zesde aflevering van 'Topdokters' staat prof. Mommaerts voor een risicovolle operatie. Hij moet een nieuw kaakgewricht plaatsen bij de 23-jarige Dixie.

Als kind liep ze groeischade in het gezicht op door bestraling voor een tumor in het kaakbeen. Ze krijgt haar mond bijna niet open en kan niet normaal eten: 'De uitdaging hier is de wondgenezing. Na radiotherapie geneest een wonde niet meer zo goed. En als er dan een infectie op komt, hebben de weefsels geen weerstand. Ik heb daar wel wat schrik voor, maar wat moet je anders doen? Dit zo laten geeft geen hoop voor Dixie.'

Ook dr. Moreels heeft kopzorgen. In Oost-Congo komt een vrouw bij hem op consultatie, die klaagt over helse buikpijn. Al snel blijkt dat het om een groot kankergezwel gaat. Door het schrijnende gebrek aan medische voorzieningen moet dr. Moreels haar zo snel mogelijk opereren om in te kunnen schatten of het gezwel nog kan verwijderd worden. 'We hebben een echografie gedaan die een massa aantoont in de buik, maar daarmee weet je natuurlijk niet vanwaar het komt. Het zou door een CT-scan of een MRI aangetoond moeten worden in hoeverre de omliggende organen aangetast zijn. Hier heb je dat allemaal niet. Niks.'

Dr. Moreels: 'Mijn persoonlijk advies is dat ik aan de mensen niet de naakte waarheid zeg. Ik vertel natuurlijk dat de zaak ernstig is, maar ik heb gezien in mijn praktijk dat de mensen aan wie je nog altijd hoop geeft, langer leven dan de mensen die geen hoop hebben.'

Dr. Van Herreweghe werkt in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel waar ze patiënten uit alle hoeken van de wereld behandelt. Bovendien staat het ziekenhuis open voor heel wat kwetsbare patiënten die in privéziekenhuizen soms geweigerd worden. Maar net die mensen hebben het meeste hulp nodig. 'Onze eerste betrachting is om nooit kinderen bij hun ouders weg te halen. Elke ouder doet wat hij kan doen', vertelt dr. Van Herreweghe, en daarom overlegt ze elke week met een team van psychologen en sociaal assistenten om te bekijken wat ze kunnen betekenen voor elk kind.

