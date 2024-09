Hoe bereid je je voor op het einde van de wereld? 'Axel in Amerika' zoekt het uit!

In een nieuwe aflevering van 'Axel in Amerika' ontdekt Axel de wereld van de preppers. In heel Amerika, maar vooral in de staat Tennessee, is er een groeiende gemeenschap van mensen die zich voorbereiden op allerlei noodsituaties, natuurrampen en... het einde van de wereld.

'Axel in Amerika', dinsdag 1 oktober om 21.15 uur op GoPlay & Play4.

Daarnaast heeft Axel afgesproken met enkele rasechte maar vooral trotse rednecks. Zij zijn trouwe aanhangers van presidentskandidaat Trump en net als Trump zelf trekken ze het kiessysteem in twijfel: 'Als ze steeds meer dingen van ons gaan afpakken, gaan we voor onszelf opkomen en die dingen terugpakken van de regering.'

Gevoed door de recente crisissen en oorlogen schieten preppershops er ook als paddenstoelen uit de grond. Reden genoeg dus voor Axel om te kijken hoe alles in zijn werk gaat. Aan het salespraatje van één van de lokale shopowners zal het alleszins niet liggen: 'Heb je ooit gehoord van zombies? Wel, in het echte leven zullen mensen die honger hebben zombies worden. Zij zullen je eten komen stelen omdat zij niet voorbereid waren.'

Axel in Amerika op tv

In dit programma doorkruist Axel Daeseleire de Verenigde Staten. Van Texas over Florida tot Tennessee en New York. Axel reist met grote ogen door een land van extremen.

