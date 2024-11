Het verhaal van Abu en Omar in 'Wat Niemand Ziet'

Foto: Ketnet - © VRT 2024

Abu (12 jaar) en Omar (9 jaar) zijn twee broers die sinds hun zesde in BelgiŽ wonen. Hun papa is gevlucht uit Afghanistan waarbij ze meer dan drie maanden niet wisten hoe het met hem was.

Na een jaar mochten zij ook naar België komen en wonen ze in Waasmunster. Soms is dat nog wat moeilijk, maar ze hebben vrienden en hopen ooit in een huis te wonen met iets meer ruimte en waar er geen zwart van het plafond en de muren komt.

'Wat Niemand Ziet', woensdag 27 november op Ketnet.