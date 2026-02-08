'Het triumviraat moet doorbroken worden': Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'

Terwijl de bondgenoten van Tinneke de bus één voor één moesten verlaten, vormen Blerta, Tom en Steve tot haar grote frustratie nog steeds één front.

Nu afvaller Mo zich weer in het spel heeft geknokt, staat Tinneke er niet langer alleen voor. Slagen ze erin het tij te keren en het triumviraat eindelijk te doorbreken?

'Bestemming X', zondag 8 februari om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.