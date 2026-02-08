Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Ruben Van Gucht trapt jubileumseizoen van 'Stukken Van Mensen' op gang

'Het triumviraat moet doorbroken worden': Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'

zondag 8 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Terwijl de bondgenoten van Tinneke de bus één voor één moesten verlaten, vormen Blerta, Tom en Steve tot haar grote frustratie nog steeds één front.

Nu afvaller Mo zich weer in het spel heeft geknokt, staat Tinneke er niet langer alleen voor. Slagen ze erin het tij te keren en het triumviraat eindelijk te doorbreken?



'Bestemming X', zondag 8 februari om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.


Bestemming X op tv
Zondag 8 februari 2026 om 19u55  »
VTM
De kandidaten staan voor harde keuzes: persoonlijke tips of emotionele videogesprekken. In een bevroren Westernfilmset ontdekken ze ontbrekende elementen.
Maandag 9 februari 2026 om 17u05  »
VTM
De kandidaten staan voor harde keuzes: persoonlijke tips of emotionele videogesprekken. In een bevroren Westernfilmset ontdekken ze ontbrekende elementen.

Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht VTM
http://www.VTM.be
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Geronimo
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Badgast' (VRT 1/KRO-NCRV)

Vince en Sergio proberen wanhopig hun geheim te verbergen. Ondertussen bereiden Zoë en haar vrienden een gevaarlijke deal voor. Daarbovenop komt Gerrit gevaarlijk in de buurt van de waarheid.

'Badgast', om 21.00 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:00
    De Zevende Dag
    06:00
    Mr. Magoo
  • 11:20
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 12:30
    De Chimera Wachters
    06:00
    Tik Tak
  • 12:15
    Zot!
    02:05
    Gooische Vrouwen
  • 11:50
    Selling Super Houses
    01:15
    Geen uitzending
  • 12:30
    Geen uitzending
    01:05
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    01:00
    Xena: Warrior Princess
  • 08:40
    Geen uitzending
    19:00
    Zorro
  • 10:00
    Joe
    01:30
    Geen uitzending
  • 12:30
    Piet Patron
    02:00
    De Tafel van Gert
  • 12:30
    C.S.I. New York
    01:10
    FBI
  • 11:45
    Geen uitzending
    01:40
    Swamp People
  • 12:30
    Comfort Food
    02:00
    Botched
  • 11:40
    A Bundle of Trouble: An Aurora Teagarden Mystery
    01:20
    Big Sky
  • 12:32
    CEO van mijn leven
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:30
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:25
    de Chalet, 3 chefs, een feest
    01:35
    Winterse Kost
  • 12:40
    The Good Ship Murder
    01:45
    Marie Antoinette
  • 12:05
    First Dates Australia
    01:55
    Grey's Anatomy
  • 11:05
    NOS Olympische Winterspelen
    02:00
    NOS Journaal
  • 12:10
    Buitenhof
    01:40
    Nieuwsuur
  • 12:30
    BarnKidz
    01:25
    Hoodfights