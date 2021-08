'Het Rad' goes back to school

De vakantie zit er bijna op en dat betekent ook dat vanaf 1 september de scholen opnieuw hun deuren openen. Daarom staat 'Het Rad' vanaf maandag volledig in het teken van de start van het nieuwe schooljaar.

Peter Van de Veire ontvangt in drie back to school specials zowel leerkrachten als studenten, ouders en kinderen:

Maandag 30 augustus

In deze eerste special spelen drie leerkrachten tegen elkaar. Kleuterjuf Lopke uit Deinze, turnleerkracht Bram uit Lummen en leerkracht Nederlands Engels Eline uit Hasselt zijn de kandidaten. Letterzetter is comedian/docent Kamal Kharmach. Als turnleraar toont Bram, de neef van Stan van Samang, hoe lenig hij is door over Peter te springen en ziet Kamal zijn kans schoon om een droom te laten uitkomen.

Dinsdag 31 augustus

Net voor de zomervakantie eindigt, draaien drie ouder-kind duo's aan het rad. Hidde uit Wielsbeke brengt zijn mama Marjorie mee. Ella uit Dendermonde heeft papa Toon opgetrommeld en Ilio uit Zottegem speelt met zijn mama Lindsy. Tijdens de uitzending leert Peter wat sticky balls zijn en niet alleen Letterzetter Kabouter Plop onthult een geheim, ook de kinderen vertellen dingen over hun ouders die ze misschien liever niet op televisie horen.

Woensdag 1 september

Tijdens de laatste aflevering van het derde seizoen van 'Het Rad' draaien drie studenten aan het rad. Student leerkrachtenopleiding Mariëm uit Lier, studente verpleegkunde Danaë uit Sleidinge en student handelsingenieur Julien uit Aalter zijn de kandidaten. Internetfenomeen Nicolas Caeyers is de Letterzetter en heeft een bijzonder verhaal over Selena Gomez. Omdat Het Kan Soundsystem zit in de surprise box en brengt een origineel cadeau mee. En er is de ontknoping van de Gouden Puzzel, de wedstrijd waarbij een kijker een reis naar Curaçao wint.

'Het Rad', van maandag tot woensdag om 21.30 uur op Play4.