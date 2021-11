Het gaat er stevig aan toe in 'Bake Off Vlaanderen'

In de vijfde aflevering van 'Bake Off' staan de roaring twenties centraal: glamour, glitter, decadentie, maar voor 1 kandidaat jammer genoeg ook gevolgd door de Grote Depressie. Bij wie treedt overmoed op? Wie van de resterende zes bakkers gaat de mist in bij de uitdagende proeven?

De eerste uitdaging is een jellytaart. De kandidaten blaken niet van het zelfvertrouwen bij het horen van deze opdracht. 'Dat is een ware nachtmerrie', zegt Katrien. 'Dat lukte 3 keer wel en 7 keer niet', aldus Silke. Daar zit het werken met gelatine ongetwijfeld voor iets tussen. Eén foute dosering en je bent gezien. Ook Stephanie is geen fan. 'Het stinkt zelfs een beetje...' Als ultieme voorbereiding heeft Katrien dan maar een kaars voor de Heilige Rita gebrand, niet voor niets de patroonheilige voor de hopeloze gevallen. Benieuwd of het haar helpt.

Professioneel als ze zijn, gaan de kandidaten toch aan de slag. Silke tracht haar Tafelberg-tattoo te vereeuwigen in de jelly taart, Stephanie probeert er een bloementaart te maken met een van haar ingenieuze technieken, Thibaut gaat voor een Pearls of Melon-taart. Al is hij er niet helemaal gerust in of zijn constructie het zal houden. Zo maant hij op een bepaald ogenblik Wim aan: 'Tel af, tel af!'

Ondersteboven zijn de bakkers zeker bij de technische proef. De opdracht is een pineapple upside down. Zeg maar een tarte tatin van ananas. Het recept verraadt niets over de ideale baktijd. Dan maar bakken op eigen intuïtie… Zich op onbekend terrein begeven, dat betekent voor Katrien dat ze veel tegen zichzelf begint te babbelen. 'De klankman zal me goed beginnen kennen als ik de hele tijd tegen mezelf ratel…' Zullen de kandidaten dit retro-recept naar hun hand kunnen zetten? Zal de taart lang genoeg in de oven staan zodat er karamellisering optreedt? De jury is alvast streng…

Diezelfde jury vraagt als spektakelstuk een decadente chocoladetaart mét topper om deze bakweek feestelijk af te sluiten. Jimmy gaat voor een kersentaart, ontpopt zich tot een meester-kersenontpitter, maar krijgt wel de slappe lach. 'Ik had beter een andere vrucht genomen…' Enza boetseert een grote levensboom uit chocolade. Het symboliseert haar vechtlust in de strijd tegen kanker. Die kan je alleen aan als je sterke en diepe wortels hebt. Katrien daagt zichzelf uit met zelfgemaakte feuilletine. Silke spicet haar chocoladespektakel op met rode pepers en rozemarijn, smaken die staan voor haar pittige karakter en vechtlust. Die vechtlust zal ze nodig hebben, want de strijd is hard. Silke en Katrien proberen het hoofd boven water te houden, maar de chocolade staat hen aan de lippen.

Het lijken weer allemaal leuke opdrachten, maar voor de kandidaten zorgen ze voor onnoemelijk veel stress. Wie gaat eraan ten onder en stort zichzelf in de Grote Depressie?

