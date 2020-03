'Helden van Hier: Corona' achter de schermen bij ingaan van eerste maatregelen

Vorige week kreeg de kijker in 'Helden van Hier: Corona' een unieke blik achter de schermen bij hulpverleners, zorgverstrekkers en experten sinds de start van de coronacrisis.

De eerste aflevering, die draaide rond de laatste dertig uur voor het ingaan van de maatregelen, werd ondertussen bekeken door 853.000 mensen, goed voor een marktaandeel van 29,3% (live+6, VVA 18-54). In de tweede aflevering is morgen, maandag 30 maart om 21.45, te zien hoe overal in ons land de coronamaatregelen ingaan: restaurants, winkels en scholen gaan dicht.

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt komen verschillende patiënten met de ziekenwagen toe. Ze worden getest in een container en gaan dan naar T0, een nieuw opgerichte afdeling waar patiënten wachten op de resultaten van hun test.

Viroloog Marc Van Ranst haast zich ondertussen van nieuwsuitzending naar nieuwsuitzending. Hij krijgt te horen dat er fraude is gepleegd met de beloofde mondmaskers. Ze moeten op zoek naar een alternatief. In de coulissen spreekt hij met Burgemeester Bart De Wever over de moeite die ze hebben om mensen zich aan de regels te doen houden.

Ook andere instanties zoals de politie en basisscholen ondernemen actie. De politie in Oostende komt tussen bij een winkel: de uitbater heeft een standje met mondmaskers op straat geplaatst, maar dat mag niet. In Basisschool De Lettertuin in Koekelare proberen de leerkrachten met de directeur in te schatten hoeveel leerlingen ze maandag mogen verwachten.

En het coronavirus heeft ook een grote impact op onze uitvaarten. Begrafenisondernemer Jill De Ras bereidt samen met haar team de eerste begrafenis voor in intieme kring, een extra klap voor veel families… Er komt maar een beperkt aantal mensen groeten en die zullen op afstand moeten blijven. Ook voor de pastoor vragen de coronamaatregelen een aanpassing.

'Helden van Hier: Corona', maandag 30 maart om 21.45 uur bij VTM.