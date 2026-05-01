Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden in 'The Voice'?
vrijdag 1 mei 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026
De ultieme beslissingsronde is aangebroken in 'The Voice van Vlaanderen'. In de laatste Cross Battles barst de strijd los tussen de overgebleven talenten, met een felbegeerde plek in de liveshows als inzet.
Hafsa uit team Laura bijt vanavond de spits af en haar Cross Battle valt duidelijk in de smaak bij de ex-coaches die over het lot van de kandidaten beslissen. 'Dit leek niet 'The Voice', maar een auditie voor de nieuwe zangeres van Hooverphonic', weet Bart Peeters. Waarop Alex Callier bevestigend knikt: 'Absoluut, ik heb dat eigenlijk ook zitten denken.' Heeft Alex een nieuwe zangeres beet?
Bekijk 'The Voice van Vlaanderen' nu al met VTM GO+ of vanavond om 20.40 uur bij VTM.
The Voice van Vlaanderen op tv
Vrijdag 1 mei 2026 om 20u35 »
De Cross Battles gaan verder. De coaches dagen elkaar opnieuw uit en kiezen welke kandidaten ze tegenover elkaar zetten. Wie doorstoot naar de liveshows wordt bepaald door de andere twee coaches, samen met de coaches van de afgelopen seizoenen.
Zaterdag 2 mei 2026 om 16u15 »
Donderdag 7 mei 2026 om 22u50 »
- Meer dan 450.000 Vlamingen testen AI-kennis tijdens eerste editie VRT Checkweken
- Ruben Van Gucht stopt als exclusief VRT-gezicht en maakt met Mark Uytterhoeven Tour-programma voor VTM
- Roses Are Blue bundelt Europese activiteiten onder één naam en verwerft 100% van Fabiola Group
- Acteur Walter Michiels (Pico uit ‘FC De Kampioenen’) overleden na euthanasie
- Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte sluiten de week af in nieuw tv-programma 'Jan-Willem Ruimt Op!'
- Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden in 'The Voice'?
- Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
- Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': vastlopen door digitalisering van de zorg
- NTR herhaalt vrijdag documentaire over Dick Matena
- Winkelmandstress en gerechten 'zoals vocht uit een putteke'
- Qmusic-dj Domien Verschuuren krijgt eigen tulp in de Keukenhof vanwege 20-jarig radio-jubileum
- Q-Beach House blijft aan Belgische kust: Oostende verlengt succesformule tot 2032
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanaf Slot Loevestein
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio 1-luisteraars maken opnieuw statement voor vrede: 'Imagine' van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
-
Ex-coaches grijpen de macht in 'The Voice'
-
Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice'
-
Netflix deelt officiële trailer van nieuwe actiethriller 'Man on Fire'
-
'Welkom in de praktijk van dokter Lemmelijn'
-
'MasterChef'-jury krijgt het aan de stok met Ruben Van Gucht
-
Netflix dropt trailer van tweede seizoen 'Haantjes'
-
'True Crime Belgium' over de Bende van horen, zien en zwijgen
-
Marco Borsato negende gast in 'Sergio in Italië'
