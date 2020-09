'Grey's Anatomy' is terug met dramatisch afscheid van dokter Alex Karev

VIJF brengt vanaf woensdag opnieuw ontspannende dates met de dokters van 'Grey's Anatomy' in nieuwe afleveringen van de populaire reeks, en we maken ook kennis met vijf jonge verpleegkundigen in de gloednieuwe dramareeks 'Nurses'.

Fans van 'Grey's Anatomy' zullen er zeker en vast niet op zitten wachten: morgen nemen we afscheid van een van de laatste originele castleden van de langstlopende ziekenhuisserie. Na 16 seizoenen is het jammer genoeg tijd om vaarwel te zeggen tegen dokter Alex Karev.

'Bedankt om Alex Karev het mooiste einde te geven. Voor mij persoonlijk was het de beste optie dat Karev zou terugkeren naar het begin. Het is een eerbetoon aan de prachtige eerste jaren en aan de geweldige cast die een ijzersterke basis voor de reeks creëerden', aldus Ellen Pompeo (Meredith Grey).

Na het vertrek van Izzie, George, Cristina en veel andere populaire personages is het nu de beurt aan Alex Karev. Eindelijk krijgen we duidelijkheid over zijn exit. Dit doet hij aan de hand van vier brieven aan belangrijke mensen uit zijn leven: zijn echtgenote Jo, Meredith Grey, Miranda Bailey en Richard Webber.

De dramatische exit van dokter Alex Karev laat niemand onberoerd. We genieten in de laatste afleveringen nog van zijn meest memorabele momenten uit de ziekenhuisserie. Maar niet getreurd: de good looking dokters uit de nieuwe reeks 'Nurses' zullen je nadien met veel plezier opvangen.

'Nurses' draait om Grace, Ashley, Keon, Nazneen, Wolf en hun patiënten, de jonge verpleegkundige aan de frontlinie van een druk ziekenhuis in het centrum van Toronto. De vijf staan aan het begin van hun carrière op de Eerste Hulp van het St. Mary's ziekenhuis. In deze hectische omgeving, waarin ze hun levens wijden aan het helpen van anderen, leren ze elkaar en zichzelf kennen.

Op hun eerste dag is het meteen hard werken voor de vijf verplegers. Het ziekenhuis wordt overspoeld met slachtoffers van een aanslag met een bus.

'Grey's Anantomy' & 'Nurses', vanaf woensdag 2 september op VIJF.