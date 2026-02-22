Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X': halve finalisten krijgen verrassing

De ontknoping nadert in 'Bestemming X'. Vlak voor de grote finale krijgen de halve finalisten een grote verrassing. Maar of die verrassing ook écht is, dat blijkt vanavond in het vervolg van 'Bestemming X'.

Na een lange rit met de X-bus komen halve finalisten Blerta, Tom en Tinneke plots oog in oog te staan met hun geliefden. Tijd voor een dikke knuffel, dus. Of toch niet?



Bekijk de preview uit de aflevering hier:

'Bestemming X', zondag 22 februari om 20u00 bij VTM en ook op VTM GO.