Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X': halve finalisten krijgen verrassing

zondag 22 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

De ontknoping nadert in 'Bestemming X'. Vlak voor de grote finale krijgen de halve finalisten een grote verrassing. Maar of die verrassing ook écht is, dat blijkt vanavond in het vervolg van 'Bestemming X'.

Na een lange rit met de X-bus komen halve finalisten Blerta, Tom en Tinneke plots oog in oog te staan met hun geliefden. Tijd voor een dikke knuffel, dus. Of toch niet?
 
Bekijk de preview uit de aflevering hier:



 
 


'Bestemming X', zondag 22 februari om 20u00 bij VTM en ook op VTM GO. 



Bron: persbericht VTM
http://www.VTM.be
Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

