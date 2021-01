Game of twins in nieuwe special van 'Het Rad'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

Vrijdag 22 januari ziet Peter Van de Veire alles dubbel. Hij speelt in deze aflevering alleen maar met tweelingen. Denken ze hetzelfde en weten ze ook twee keer zoveel?

Eén ding is zeker: ze hoeven geen ruzie te maken over wie welke prijs mee naar huis neemt, want alles in de winkel komt uitzonderlijk in tweevoud. Aan het letterbord zijn broers en sterrenchefs Kristof en Stefan Boxy aan zet. De eeneiige tweeling geeft er ook meteen prijs hoe ze de bank al meermaals hebben bedrogen.

Yannick & Cedric uit Edegem en Kontich, Katinka & Samantha uit Antwerpen en Pieter & Lies uit Begijnendijk nemen het tegen elkaar op. Pieter en Lies zijn trouwens deel van een drieling, en alle drie zijn ze leerkracht.

'Het Rad', vrijdag 22 januari om 21.30 uur op VIER.