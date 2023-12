Frank Raes verkoopt eigen werk in 'Stukken van Mensen'

Frank Raes is al enkele jaren een fervent amateurfotograaf, en nu komt hij ook naar buiten met zijn eigen creaties. In 'Stukken van Mensen' komt hij langs met een uitvergrote foto van de overgang tussen een zonnige middag en een avondstorm in Zeeland.

De foto wordt alvast goed onthaald door de dealers met uitspraken als 'een instant coup de foudre', 'zo zuiver dat het bijna niet echt is' en 'heel impressionant'… Dat belooft!

De volgende verkoper is een oude bekende, want Francis kwam een paar seizoenen geleden al langs in 'Stukken van Mensen' met kookboeken van Salvador Dalí. Deze keer gooit hij het over een andere boeg en heeft hij een zeer zeldzaam beeldje van een alien meegenomen. Het bronzen beeldje is gemaakt door HR Giger in de aanloop naar de film 'Alien'. De bijzondere alien komt maar één keer voor op deze wereld en is dus een echte pièce unique. De dealers beginnen alvast te watertanden. Lukt het Francis om zijn gewenst bedrag van 25.000 euro binnen te halen?

