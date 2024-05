Finale van 'Junior Bake Off' zorgt voor foutjes in de baktent

Wie kroont zich tot beste junior bakker van Vlaanderen? Na zes spannende bakweken beslist de jury zaterdag wie zich beste junior bakker van Vlaanderen mag noemen. Wordt het Emilie uit Harelbeke, Flore uit Wiekevorst of Tuur uit Opwijk?

Juryleden Regula en Dominqiue zullen moeten vertrouwen op hun smaakpapillen om de kersverse winnaar van 'Junior Bake Off' te bepalen.

Voor het zover is, zullen de drie finalisten alles uit de kast moeten halen. Want als allerlaatste technische proef bakken ze een feesthoed van Kransekake. Om het amandeldeeg op smaak te brengen, krijgt elke bakker een tube amandelextract op zijn of haar desk. Maar al snel wordt duidelijk dat niet iedereen weet hoe amandelextract er eigenlijk uitziet…

Als spektakelstuk bakken de juniors een overwinningstaart. Ze moeten in hun taart laten zien wat ze in de afgelopen weken geleerd hebben in de tent. Flore heeft er zin in, maar heeft geen tijd te verliezen: '40 centimeter taart op 3 uur, dat is een typische 'Bake Off' stunt, daar moet een viteske achter'. Tuur is meteen de kluts kwijt, maar is van plan om een spectaculaire feesttaart te maken. ''Bake' Off was dan ook één groot feest voor mij'. En ook Emilie beseft dat ze goed haar best zal moeten doen: 'De speeltijd is over'. Nog één keer bakken de finalisten de pannen van het dak. Wie o wie wint het vierde seizoen van 'Junior Bake Off Vlaanderen'?

De finale van 'Junior Bake Off Vlaanderen', zaterdag 25 mei om 20.20 uur op Play4 en op GoPlay.