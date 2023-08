Feest met Viktor & Kobe, nostalgie met Danny Fabry en solodebuut van Hugo in 'Tien Om Te Zien'

De Tien Om Te Zien-muziektrein is opnieuw vertrokken en ging vorige week met volle snelheid van start. De eerste uitzending bij VTM was goed voor 750.000 kijkers en haalde 38,6% marktaandeel.

Dat feest wordt komende vrijdag nog eens overgedaan. Anne, Willy, Laura en Aaron maken het podium vrij voor dj’s Viktor & Kobe, internationale gast Willy William en ex-Lasgo-zangeres Evi Goffin, die nog één keer de monsterhit Something brengt. De Vlaamse Supertip is deze week extra bijzonder, want Hugo Sigal brengt in primeur zijn eerste solosingle zonder zijn geliefde Nicole.

Anne en Willy ontvangen ook twee artiesten uit de beginjaren van 'Tien Om Te Zien'. Mama’s Jasje krijgt de hele zeedijk stil met Zo Ver Weg uit 1991 en Danny Fabry brengt de sfeer erin met Ça C’est La Vie uit 1989. De 'TOTZ'-top 20 wordt deze week bestormd door Metejoor, Bart Kaëll, Francisco, Niels Destadsbader & Kenny B, Pommelien Thijs, Isabelle A en CAMILLE. Jaap Reesema brengt Papa en Aaron Blommaert verlaat heel even zijn presentatieplekje om zijn single Zonde te zingen. Bazart & Guusje zorgen ten slotte voor een verrassing van formaat wanneer plots Sergio Quisquater de gitaar overneemt.



'Tien Om Te Zien' staat deze week ook stil bij het overlijden van presentatrice Bea Van der Maat, die mee aan de wieg stond van het programma. De aflevering van morgen wordt daarom aan Bea opgedragen en ingeleid met een eerbetoon.

'Tien Om Te Zien', vrijdag 4 augustus om 20.30 uur bij VTM.