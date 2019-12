'Familie': week 52 (2019) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2019

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot d ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!



Maandag 23 december 2019 - aflevering 6514

Iris houdt zich aan haar zwijgplicht tegenover Lars. Ze nodigt Peter uit voor kerstavond. Stefanie begint vol goede moed aan haar werkweek. Mathias reageert opgelucht omdat Peter voluit voor zijn zaak lijkt te gaan. Hanne komt in het oog van een storm terecht.

Dinsdag 24 december 2019 - aflevering 6515

De hele famlie viert kerstavond. Lars blijft hopen dat Véronique alsnog zal opdagen. Jonas slingert Amélie allerlei beschuldigingen naar het hoofd. Quinten prikkelt Hannes nieuwsgierigheid. Zij besluit Stefanie in te schakelen om meer te weten te komen. Jenny raadt Patrick aan om Stefanie meer vertrouwen te geven.

Woensdag 25 december 2019 - aflevering 6516

Jonas doorprikt Amélies charmeoffensief. Tegenover Benny en Robyn blijft hij in alle talen zwijgen. Zjef en Rudi willen mee naar de prijsuitreiking van Niko, maar hij houdt de boot af. Stefanie heeft last van Patricks controledrang. Ondertussen probeert ze ook om via Guido meer te weten te komen over de plannen van Quinten.

Donderdag 26 december 2019 - aflevering 6517

Zjef zoekt de confrontatie met Mathias op en daagt hem uit. Peter heeft een onverwacht voorstel voor Niko. Amélie loopt de muren op omdat ze niet weet wat Jonas van plan is. Ze reageert haar frustraties af op alles en iedereen die haar pad kruist. Brigitte wil weten waar Jonas mee zit. Lars krijgt een onverwachte sms.

Vrijdag 27 december 2019 - aflevering 6518

Niko deelt Peter zijn beslissing mee. Jonas gelooft de praatjes van Amélie niet meer. Hij neemt een beslissing die op weinig begrip van Bigitte kan rekenen. Lars heeft het moeilijk om het nieuws van Véronique te plaatsen. Jan vindt dat Guido zijn dochters moet inlichten over zijn relatie met Stefanie.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

