'Familie': week 48 (2021) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Is Leon Brigitte achterna gereisd? Patrick werkt zijn gemis uit op Benny en Emiel is verliefd op een meisje uit het dagcentrum. Iris krijgt eindelijk meer informatie, Hanne vermoedt dat er iets gaande is tussen Louise en Raven. Véronique heeft het moeilijk met de goede relatie tussen Cédric en Vanessa. Goed bedoelde raad van Zjef schiet bij Cédric in het verkeerde keelgat. Véronique wil een Raad van Bestuur en Rudi krijgt een belangrijke vraag. Kato is in de war. Op de receptie van Macha komt het tot een confrontatie tussen Lars en Mathias. Louise spreekt af met Raven. Een brief die Lars krijgt doet zijn bloed koken.

Maandag 29 november 2021 - aflevering 6894

Lars en Raven vrezen dat Leon Brigitte achterna is gereisd. Brigitte zelf is niet te bereiken. Patrick mist Jenny en werkt dat uit op Benny. Emiel is verliefd op een meisje uit het dagcentrum. Benny wil hem helpen om haar hart te veroveren.

Dinsdag 30 november 2021 - aflevering 6895

Iris krijgt eindelijk meer informatie. Lars herkent steeds meer van Leon in zichzelf en dat zint hem niet. Hanne zegt tegen Quinten dat er volgens haar iets gaande is tussen Louise en Raven. Kato vertrouwt Zjef toe dat Raven haar intrigeert. Het steekt bij Véronique dat Cédric en Vanessa zo goed overeenkomen. Woensdag 1 december 2021 - aflevering 6896

Zjef maant Cédric aan om zich te verzoenen met Véronique. Dat schiet echter in het verkeerde keelgat. Het gedrag van Cédric verwart Kato. Benny zet Patrick voor een voldongen feit. Véronique wil een Raad van Bestuur bij elkaar roepen. Hanne vraagt Louise uit over Raven. Donderdag 2 december 2021 - aflevering 6897

Cédric is niet van plan om de Raad van Bestuur bij te wonen. Mathias probeert op hem in te praten. Brigitte wil Raven een volmacht geven. Emiel heeft de goede raad van Benny opgevolgd. Véronique heeft Rudi iets belangrijks te vragen. Op de receptie van Macha komt het tot een confrontatie tussen Mathias en Lars. Vrijdag 3 december 2021 - aflevering 6898

Rudi twijfelt over het voorstel van Véronique. De beslissing van de Raad van Bestuur komt Mathias goed uit. Louise heeft een afspraakje met Raven, maar dat verloopt anders dan verwacht. Hanne ontdekt op wie Kato een crush heeft. Lars krijgt een brief van Leon die zijn bloed doet koken. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!