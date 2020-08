'Familie': week 35 (2020) - NIEUW SEIZOEN!

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Ein-de-lijk is het zover! Vier maanden hebben de fans er op moeten wachten, maar maandag is het zover. De nieuwe afleveringen van 'Familie' zijn er! We geven je graag al een voorsmaakje van de gebeurtenissen voor volgende week.

Maandag 24 augustus 2020 - aflevering 6604

Amélie betrapt Stéfanie en Jonas samen in bed. Tegen Mieke zegt Stefanie dat ze thuis heeft geslapen. Cédric hakt een belangrijke knoop door. Brigitte ziet opnieuw een kans om CEO te worden. Jenny vertelt haar dat ze vlinders voelt. Hanne probeert te ontsnappen uit de klauwen van Tony.

Dinsdag 25 augustus 2020 - aflevering 6605

Cédric denkt dat Stefanie iets heeft met Jonas en deelt zijn vermoedens met Iris. Zjef merkt de spanningen tussen hen beiden. Guido laat ondertussen uitschijnen dat hij helemaal over Stefanie heen is. Kathleen wordt misselijk bij Mathias.

Woensdag 26 augustus 2020 - aflevering 6606

Patrick confronteert Stefanie met de roddels die over haar de ronde doen. Jonas heeft Jenny iets uit te leggen. Mieke en Niko krijgen nieuws van de bank. En ook Rudi en Zjef krijgen een belangrijk bericht. Kathleen raapt al haar moed bij elkaar.

Donderdag 27 augustus 2020 - aflevering 6607

Stefanie besluit thuis te gaan slapen. Jan wil dat Guido weet wat er achter zijn rug gebeurt en licht hem in. Lars vertelt Véronique dat Kathleen terminaal is. Niko excuseert zich bij Quinten. Quinten zelf trekt met een sixpack bier naar Tony om zijn hart te luchten.

Vrijdag 28 augustus 2020 - aflevering 6608

Benny is woedend op Jonas en wil niet dat hij nog in de buurt van Stefanie komt. Lars heeft Véronique belangrijk nieuws te vertellen. Zij heeft zo haar twijfels over wat ze te horen krijgt. Mieke probeert Quinten aan zijn verstand te brengen dat hij beter kan stoppen met drinken. Hanne slaat in paniek.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

