'Factcheckers': Hoe eenvoudig koop je online illegale medicijnen?

Ze zeggen wel eens: 'alle goede dingen bestaan uit drie'. Maar Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken bewijzen dat sommige goede dingen uit vier bestaan.

Na drie bijzonder succesvolle en spraakmakende seizoenen keren Vlaanderens bekendste feitencheckers dit najaar immers terug met het vierde seizoen van 'Factcheckers'.

Ook deze keer zetten ze hun beproefde technieken in om feit van fictie te onderscheiden: ze storten zich enthousiast in onderzoek, groots opgezette experimenten en spraakmakende testen. Bovendien gaat het trio meer dan ooit undercover in een poging de waarheid te achterhalen.

In de vijfde aflevering bestelt Thomas illegaal medicijnen die enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn. Hoeveel van zijn bestelde pillen ontvangt hij ook echt en gaat het dan om nepmedicatie of krijgt hij werkelijk het gevraagde spul? Britt schakelt de hulp van haar collega factcheckers en van de kijkers in om te onderzoeken hoe belangrijk het vormen van een reddingsstrook op de openbare weg is. En samen met Jan trekt ze op 6 december vermomd als Piet en Sint naar Brussel om na te gaan of de goedheiligman ook zelf overal gratis lekkers krijgt.

Factcheck: Illegaal medicijnen kopen is kinderspel

Online apothekers delen in het succes van online winkelen. Niets zo gemakkelijk als vanuit je luie zetel wat pleisters, een hoestsiroop of een doosje condooms bestellen. Maar er zijn wel grenzen aan dat gemak. Want het is verboden om online medicijnen te kopen die enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn. Dit soort medicatie zou je in principe ook niet zomaar online kunnen aankopen. Toch adverteren heel wat webshops met de boodschap dat je bij hen medicijnen op doktersvoorschrift zomaar zonder voorschrift kan bestellen.

Thomas neemt de proef op de som en probeert op dit soort sites illegaal geneesmiddelen te bestellen. Krijgt hij de bestelde pillen ook effectief in de bus geleverd? Zijn dit soort medicijnen namaak of zijn ze echte medicatie? En hoe ver gaan sommige websites om illegale medicijnen aan de man te brengen? Je ontdekt het in de vijfde aflevering van 'Factcheckers'.

Thomas Vanderveken: 'Dit onderzoek heeft mij alle kanten van Europa laten zien: van Rusland over Portugal tot IJsland.'

Factcheck: De reddingsstrook redt mensenlevens

Het is verplicht sinds 2020, maar is toch nog niet ingeburgerd: de reddingsstrook. Zodra een file zich vormt, ben je als chauffeur verplicht om op een weg met minstens twee rijstroken een reddingsstrook te vormen. Hierbij wijken bestuurders op de linkerrijstrook volledig uit naar links en chauffeurs op de rechterrijstrook gaan zoveel mogelijk rechts rijden. Op deze manier kunnen prioritaire voertuigen zich gemakkelijker verplaatsen door een file. Toch gebeurt het blijkbaar nog vaak dat ambulances, brandweerwagens of politieauto’s zich slingerend een weg moeten banen door chaotisch gevormde files.

Dat veel bestuurders niet weten wanneer en hoe ze een reddingsstrook moeten vormen, is één ding, maar dat een correct gevormde reddingsstrook wel mensenlevens kan redden, dat is toch een heel andere zaak. Het is alleszins iets dat Britt met een groots opgezet experiment wil uitzoeken.

Britt Van Marsenille: 'We hebben kosten noch moeite gespaard om dit uit te klaren. We hebben een groot geasfalteerd terrein afgehuurd en 100 auto’s, bestelwagens en vrachtwagens opgetrommeld, waarvoor we de hulp van de kijkers hebben ingeschakeld. Daarmee hebben we onze eigen grote file gecreëerd. En dan was het zaak om een ambulance de ene keer door een chaotisch gevormde file te sturen en de andere keer langs een reddingsstrook.'

Factcheck: Sint en Piet krijgen overal alles gratis

Speciaal voor deze aflevering op 6 december houden Britt en Jan een Sinterklaas-factcheck. Blijkbaar zou de populariteit van de goedheiligman de laatste jaren flink zijn afgenomen, toch al zeker in Nederland. Verkleed als hulpsint en hulppiet, trekken Britt en Jan de straat op om na te gaan hoe het met de populariteit van de Sint in ons land is gesteld. Ze willen te weten komen of zij als hulpjes overal met open armen ontvangen worden en of ze zelf allerlei lekkers gratis toegestopt krijgen... als een soort van check en voorbereiding voor de echte Sint.

Jan Van Looveren: 'Samen met Britt heb ik gecheckt of wij als hulpsint en hulppiet overal van alles gratis aangeboden krijgen. Als dat bij ons al zou lukken, dan toch ook zeker bij de echte Sint. En als dat zou kloppen, dan zou hij zijn centjes kunnen sparen om er nog meer cadeautjes en snoepgoed voor de kinderen mee te kopen... Je merkt het: dit zou wel eens een van de belangrijkste factchecks ooit kunnen worden.'

