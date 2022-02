Fabrizio neemt single vrouw Phaedra apart: 'Ik krijg moeilijk hoogte van jou'

Fabrizio's eerste romantische date verloopt spannender dan verwacht in een nieuwe aflevering van 'De Bachelor'. Nog veertien vrouwen verblijven samen in 1 villa op het Griekse eiland Peloponnesos. Deze vrouwen hebben maar 1 doel en richten al hun pijlen op het hart van Fabrizio.

Vandaag gaat hij met de dames op stap en trekt hij de kunstzinnige kaart. Zoraïma: 'Als er één iets is dat ik niet ben is het creatief of artistiek, dus ik dacht direct ohnee.'

Op de cocktail party staan de vrouwen te popelen om Fabrizio even opzij te kunnen nemen en het beste van zichzelf te laten zien. Ook Phaedra waagt haar kans: 'Ik ben blij dat ik even kan babbelen met hem.'

Fabrizio: 'Phaedra is een mooie vrouw, maar ze is een beetje danger zone in mijn hoofd. Ik kan haar heel moeilijk plaatsen.'

Ook gaat Fabrizio op zijn eerste romantisch date, maar deze date verloopt niet meteen zoals gepland..

'De Bachelor', woensdag 16 februari om 20.35 uur op Play4.