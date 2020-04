'Eviva España' in tijden van corona! Annemie Struyf maakt zich zorgen!

Is hun Spaanse droom nu veranderd in een nachtmerrie, vraagt Annemie Struyf zich af? In een speciale aflevering zoekt ze contact met haar gasten uit 'Eviva España' die in Spanje ongewoon hard door de coronacrisis getroffen worden. Met uniek, vaak zelf gefilmd materiaal vertellen onze Spaanse landgenoten in deze beklijvende special over hun angsten en verdriet, maar ook over hun vechtlust en hoop.

Het coronavirus houdt lelijk huis in België, maar ook elders in Europa en in de wereld. Ook vanuit Spanje, waar vele Belgen een nieuwe thuis hebben gevonden, komen elke dag hallucinante verhalen en cijfers. Een jaar geleden ging Annemie Struyf in 'Eviva España' op bezoek bij landgenoten met een Spaanse droom. Nu vraagt ze zich af hoe het met hen gaat en of hun droom geen nachtmerrie dreigt te worden.

Hoe zou het bijvoorbeeld met Raf en Birgit zijn, hoog op hun berg in Asturias? En wat met de gezondheidsproblemen van Birgit? Hoe moet Sabah, net als zovele Vlamingen hier, met haar B&B in Andalusië overleven nu het toerisme in elkaar is gestort? Redden San en Annie het in hun Andalusische spookdorpje? Wat met de herberg van Christine op de route naar Santiago de Compostela, nu er geen pelgrims meer langskomen? En hoe moet het ook daar met al die kwetsbare hoogbejaarden in de noordelijke dorpjes? Mia en Walter komen ook al wekenlang hun berg niet meer af. Hoelang kunnen zij dit volhouden? En wat met dierenarts Ellen in het - vroeger zo toeristische - Mojacar?

Vanuit de lege VRT-redactie zoekt Annemie Struyf hen allemaal terug op. Ze skypet niet alleen met haar gasten, maar maakt hen tot volwaardige reportagemakers van hun eigen leven. Haar gasten filmen zichzelf en elkaar en tonen wat het coronavirus met hun leven en hun droomland heeft aangericht. Ze spreken openlijk hun angst en verdriet uit, maar ook hun vechtlust en hoop. Deze indringende corona-special van 'Eviva España' brengt het prangende verhaal van dromers die in Spanje een nieuw leven zochten, maar niet konden vermoeden dat een minuscuul virus hun leven helemaal overhoop zou gooien.

Annemie: 'Bij elk coronanieuws uit Spanje dacht ik meteen aan al die mensen uit 'Eviva España', die droomden van een nieuw leven onder de Spaanse zon. Bezorgd contacteerde ik hen. Zonder aarzelen waren ze allemaal bereid om, in woord én beeld, te getuigen hoe ingrijpend dit virus hun leven veranderd heeft.'

'Special Eviva España' in tijden van corona, dinsdag 21 april om 20.50 uur op Eén.



