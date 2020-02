Eveline Hoste, Cisse Severeyns & Bert Van Poucke vieren 50ste uitzendweek 'Huizenjagers'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Huizenjagers' viert een hele week feest, want de reeks zit ondertussen al aan z'n 50ste uitzendweek. Tijdens de Jubileumweek - van maandag 17 februari tot en met donderdag 20 februari - nemen daarom drie bekende 'Huizenjagers'-veteranen het tegen elkaar op.

Voormalig 'Kotmadam'-acteur Bert 'Hugo' Van Poucke, presentatrice en ex-Miss Belgian Beauty Eveline Hoste en ex-topvoetballer Cisse Severeyns gaan op zoek naar panden over heel het land om zo te bepalen wie de exclusieve gouden feesttrofee mee naar huis mag nemen.

De makelaars

Bert Van Poucke speelde vroeger de rol van Hugo in 'De Kotmadam', maar nu is hij vooral gekend als gewezen 'Huizenjager'. Zijn vroegere carrière als acteur helpt hem nu bij het verkopen van huizen, want hij praat iedereen onder tafel. Als makelaar staat Bert voor een persoonlijke aanpak en een gezellige babbel.

Ook Eveline Hoste nam al eens deel aan 'Huizenjagers'. In 2001 werd ze Miss Belgian Beauty en nu heeft ze haar eigen succesvolle immokantoor in Destelbergen. Eveline heeft hard moeten knokken om een plek te veroveren in de immowereld. Ze heeft haar eigen open en eerlijke aanpak en is niet bang om net dat tikkeltje extra te doen.

Cisse Severeyns was één van de pioniers van het allereerste seizoen 'Huizenjagers'. Cisse was in een vorig leven professioneel voetballer bij o.a. KV Mechelen en Antwerp. Samen met zijn dochter runt hij nu al enige tijd een immokantoor in Lille. En net zoals in het voetbal gaat Cisse ook in de verkoop steeds recht op zijn doel af. Hij weet als geen ander een verkoop binnen no time af te werken.

Aflevering 1 – maandag 17 feburuari

Tinne wil samen met haar zoon Alexander verhuizen. Voor het overlijden van haar man, had het gezin de droom om een Spaanse Villa te bouwen. Voor Tinne is de tijd nu rijp om die droom waar te maken. Samen met haar zoon is ze op zoek naar een authentieke Spaanse Villa in de buurt van Geel en Diest voor 415.000 euro. Als het even kan, zou ze graag een woning hebben met voldoende plaats, zodat haar zoon lang bij haar kan blijven wonen.

Aflevering 2 – dinsdag 18 februari

Annita is op zoek naar een huis in de natuur om samen met haar honden en 13 ara’s volledig in afzondering te gaan. Haar ara’s hebben speciale zorgen nodig, waardoor ze absoluut een huis nodig heeft met veel grond en natuur. Zo kunnen de dieren zorgeloos rondvliegen. Annita’s dochter Laurence gaat mee op zoektocht. Ze hebben een budget van 800.000 euro.

Aflevering 3 – woensdag 19 februari

Michel en Angelique willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en nu de kinderen het huis uit zijn, kunnen ze eindelijk wat kleiner én energiezuiniger gaan wonen. Ze zoeken een woning in de buurt van Laakdal voor 300.000 euro. Bij het huis willen ze een wei waar hun paard op kan staan. Een goed geïsoleerd huis mét zonnepanelen maakt het plaatje compleet.

Aflevering 4 – donderdag 20 februari

Ketnetwrapster Sien Wynants en haar partner Pieter-Jan wonen samen met hun dochtertje in een loft in Antwerpen. Om dichter bij hun familie te wonen, willen ze richting Leuven trekken. Ze zoeken een industriële woning met een tuin zodat hun dochtertje Yoko volop kan ravotten. Pieter-Jan is muzikant, dus een aparte kamer waar hij zijn muziek kan oefenen is een must. Het koppel geeft de makelaars een budget van 500.000 euro.

'Huizenjagers', van maandag tot donderdag om 19.45 uur op VIER.