Emotionele Metejoor over overleden vriend Tim in 'James De Musical'

In 1991 werd kleine Joris, 'Metejoor' geboren. Dat hij een muzikaal talent zou worden hadden zijn ouders al van ver zien aankomen. In 'James De Musical' keren we terug naar de basisschool in Vosselaar waar Metejoor zijn eerste liefje leert kennen.

Metejoor en zijn vriendinnetje Marieke konden toen alles aan elkaar kwijt in hun liefdesbrieven. Naast Marieke had Metejoor in die periode nog een andere grote liefde: voetbal. Samen met zijn beste vriend ​ Robbe voetbalde hij een tiental jaar bij Turnhout tot zijn faalangst hem te groot werd.

In 2016 sloeg het noodlot toe en verloor Metejoor één van zijn beste vrienden Tim aan zelfdoding. Tim heeft veel mooie herinneringen achtergelaten die Metejoor voor altijd zal koesteren. Niet alleen voor hem maar voor zijn volledige vriendengroep sloeg zijn dood in als een bom: 'Als er iets is, praat er alstublieft over', roept een emotionele Metejoor op.

2018, het begin van Metejoor zijn muzikale carrière. We zien hoe een angstige Joris in het voorprogramma van Clouseau op het podium kruipt en eraf komt als dolgelukkige Metejoor. Niet veel later komt Metejoor in de hitlijsten met het nummer 'Wat Wil Je Van Mij?'.

Na het ongeziene succes van 'James De Musical – Live on Stage' begin 2023 komt er een gloednieuwe show naar de Lotto Arena. De tweede editie van 'James De Musical – Live on Stage' wordt opnieuw een indrukwekkend totaalspektakel waarin de rollen nog eens worden omgedraaid voor Metejoor, Gert Verhulst, Karen Damen en Niels Destadsbader.

