Emotionele koppels kijken naar de eerste beelden van hun huwelijk

'Blind Getrouwd, The Movie'. Het zou zo maar even een afgeleide kunnen zijn van het succesvolle VTM-programma, maar vormt op maandag 11 november gewoon een onderdeel van de tweedaagse van de koppels in de negende aflevering van 'Blind Getrouwd'.

In Cinema Lumière in Mechelen, staat Jorina en Jidse, Thomas en Karlien, Simen en Larissa en Jonas en Britt een nieuwe verrassing te wachten: ze krijgen er de film van hun huwelijk voorgeschoteld. Plots wordt het héél echt voor de deelnemers: 'Het is precies de eerste keer dat je beseft: oh shit, dit is Blind Getrouwd, wij doen daaraan mee', klinkt het bij Jidse en Jorina.

Sommigen worden instant gelukkig van de beelden, anderen putten er moed uit, maar voor Jonas, Britt en Larissa wordt het een stevige confrontatie met de persoon die ze enkele weken geleden waren.

Ook top of mind bij de deelnemers: de geloften die hun partners drie weken terug uitspraken. Wie is z’n geloften nagekomen? En bij wie bleken het loze beloftes?

Na de soms heftige emoties, staat de laatste dag van de tweedaagse helemaal in het teken van ontspanning. En wie ontspanning zegt, zegt yoga met Ingeborg. A first, voor Simen. Of de sympathieke grondwerker helemaal zen wordt van een sessie op de mat, is echter de vraag. ​

Na de ontspanning volgt voor de koppels nog een inspanning van zo’n 538 treden, waar hen op 97 meter hoogte nog een laatste verrassing wacht: een expositie van hun trouwfoto’s, die opnieuw flink wat emoties naar boven brengt.

'Blind Getrouwd', maandag 11 november om 20.40 uur bij VTM.