Ellen krijgt het moeilijk op de cruise

De cruise begeeft zich op woelige wateren. Na een wilde nacht is de zee 's morgens nog steeds hevig en al dat klotsende water doet Ellen zeker geen goed.

Ze krijgt het moeilijk in de fitness en beslist dat het beter is om even te gaan liggen. 'Ik ga liggen of overgeven'.

Ondertussen gaan Viktor en Gert voor een vader-zoon moment aan boord. Gert: 'Vader-zoon massage was niet wat we dachten, dat is normaal met een kleuter.'

De Euribia zet koers naar de Fjorden en de familie geeft zich helemaal over aan alles wat het schip te bieden heeft. Niets leuker dan bingo en karaoke, en om de avond af te sluiten: gala-avond. Gert: 'wij zijn de mannen van de gala, we vinden dat heel plezant.'

