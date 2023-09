Eerste pact wordt gesmeed in 'De Verraders'

Vanavond worden 20 bekende Vlamingen meegezogen in een kluwen van verraad. In een mysterieus kasteel in Frankrijk duidt Staf Coppens 3 verraders aan die zo lang mogelijk onder de radar moeten blijven.

De verraders komen elke nacht samen in de torenkamer om de bondgenoten één voor één te vermoorden. Aan de bondgenoten om de verraders uit de groep te halen en te verbannen uit het kasteel, voor ze zelf worden vermoord. Het spel start vanavond meteen met een rotvaart. Nog voor de kandidaten aankomen in het kasteel, wordt er al gespeculeerd over een pact. 'Dat pact vergroot mijn slaagkans', aldus Andy Peelman. 'Enerzijds om langer in het spel te blijven, anderzijds heb ik mensen rond mij die mij vertrouwen. Dat kan vroeg of laat in mijn voordeel zijn.' Houdt het pact ook stand?



'De Verraders', zondag om 19.55 uur bij VTM.

'​De Verraders: De Ronde Tafel', zondag om 21.25 uur bij VTM.