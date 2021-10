Eerste 'groeps-Golden Buzzer' ooit in shows van 'Belgium's Got Talent'

De audities zijn achter de rug en de beslissing is gevallen. Na 7 spectaculaire auditieweken zijn de 32 talenten bekend die doorstoten naar de ultieme studioshows. Vanaf nu vrijdag wordt het menens voor de kandidaten en wordt 'Belgium's Got Talent' nog grootser, spannender en straffer.

De komende 4 weken betreden telkens 8 talenten het podium. Zij zullen tot het uiterste moeten gaan om de kijker én juryleden An Lemmens, Davy Parmentier, Ruth Beeckmans en Bart Peeters te verbluffen met hun act. Bovendien zijn ook de juryleden klaar om geschiedenis te schrijven: zij mogen voor het eerst ooit een gezamenlijke Golden Buzzer van de jury uitdelen tijdens de studioshows.

'Jullie krijgen één Golden Buzzer over de vier studioshows heen', aldus Koen Wauters en Laura Tesoro. 'Dus nog één keer mogen jullie bij één act op die Golden Buzzer drukken. En die act gaat dan rechtstreeks door naar de grote finale. Maar er is een 'maar'... Er is namelijk een belangrijke voorwaarde: voor zo’n grote beslissing moeten jullie unaniem zijn. Dus enkel en alleen als jullie alle vier de handen boven den Golden Buzzer houden, mogen jullie hem geven.' De nieuwe wending doet de spanning meteen oplaaien.

Uiteindelijk zullen er dit seizoen van 'Belgium's Got Talent' dus 9 in plaats van 8 acts aantreden tijdens de spannende live finale op vrijdag 19 november. Naast de Golden Buzzer van de jury, worden aan het einde van elke aflevering slechts 2 acts weerhouden. Eén finalist wordt meteen op het einde van elke show aangeduid door de jury, de andere bepaalt de kijker thuis. Zij kunnen aan het einde van elke show en na de aflevering stemmen op hun favoriete act. Dat kan via sms naar 6677 (€0,75/stem) of gratis via VTM.be. Het resultaat van de voting wordt in het begin van de volgende show bekendgemaakt.

Deze 8 kandidaten zorgen voor spektakel in de eerste grote show van 'Belgium's Got Talent':

TNT crew (19 - 30 jaar uit Deinze): De acrobaten van TNT crew werden tijdens de auditieshows beloond met een Golden Buzzer van Koen & Laura en van de kijkers thuis. In de studioshow gaan de sympathieke spring-in-’t-velds voor nóg meer spektakel met een nieuwe trampolineact.

Sally Monella (28 jaar uit Antwerpen): Zingen en entertainen zit showqueen Sally Monella in het bloed. Met een bigbandmedley en bijhorende act drijft ze het showgehalte vrijdag stevig op. En dat allemaal live gezongen!

Afrodiziak (9 - 21 jaar uit Brussel): De Brusselse vrienden van Afrodiziak brengen een mix van hiphop en Afrodance. Voelen ze zich in de studio even hard in hun sas dan in hun natuurlijke habitat: de straat?

The Dancing Collies (2 en 25 jaar uit Assendelft, NL): In de auditieshows konden doggydancer Amber en haar Border Collie Nymeria zelfs An Lemmens overtuigen met hun act. Voor hun nieuwe act haalt Bart Peeters er een extra jurylid bij: zijn eigen hond Pebble.

Mindgames (28 – 46 jaar uit Hasselt): Piet, Stefan en Kurt willen de jury van hun sokken blazen met een nieuwe mentalisme-act. En daarvoor doen ze ook een beroep op het publiek in de studio.

Mini Droids (11 - 12 jaar uit Antwerpen): De breakdancers van Mini Droids haalden in de auditieshows de Golden Buzzer van Ruth Beeckmans binnen. Nu vrijdag hopen ze opnieuw te overtuigen en dansen ze voor de gelegenheid 'op muziek uit de jeugd van Ruth'.

Samuel (34 jaar uit Antwerpen): Samuel is de fiere coach van de Mini Droids maar staat vrijdag ook zelf op het grote podium. Met zijn benen die sneller zijn dan zijn schaduw brengt hij een breakdanceact die stoer, maar ook breekbaar is.

Mother Mercury, Lievegem (32 – 39 jaar): Queen Tribute band Mother Mercury trakteert Vlaanderen op een nieuwe straffe performance. Ze lieten de kijker mee bepalen welk nummer ze in de studioshows zouden brengen. Blazen ze met Don’t Stop Me Now iedereen weg?

'Belgium's Got Talent', Studioshow 1, vrijdag 22 oktober om 20.35 uur bij VTM.