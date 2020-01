Eerste eilandraad is in zicht op 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De kampen beginnen zich te settelen. Nelleke en Natassia zoeken de ene wat aarzelender dan de andere naar hun plaats in de groep. Als buitenstaanders zijn ze bang om onmiddellijk op de slachtbank te belanden. Maar is die schrik terecht?

Niet beide kampen blijken geoliede machines. De aangename vakantiesfeer kan snel omslaan. Iedereen voelt de hete adem van de eerste immuniteitsproef in de nek. Wordt het België of Nederland die de eilandraad onder ogen moet komen? Je ziet de eerste kiemen ontstaan van frustraties over medebewoners. Provisoire coalities worden gesmeed, maar niet steeds genoeg verborgen gehouden.

Kamp Noord en Kamp Zuid tonen hun gedrevenheid tijdens de eerste opdracht. De tegenstanders worden niet zacht aangepakt, het is hard tegen hard. Maar uiteindelijk blijkt teamwork en niet agressie de sleutel tot succes. Een van de kampen heeft duidelijk nog wat te leren als ze willen concurreren. Het blijkt geen goede tactiek om gefrustreerd te raken op elkaar tijdens een proef.

Met hangende schouders komt een van de teams bij het kampvuur. Wie valt als eerste af? De eerste eilandraad heeft echter niet één maar twee grote verassingen in petto.

'Expeditie Robinson', donderdag 30 januari om 20.35 uur bij VIER.