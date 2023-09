Eerste banneling wordt naar huis gestuurd in 'De Verraders' en dat is een… bondgenoot

De jacht op de verraders is officieel gestart. Zondag opende Staf Coppens de debatten aan de allereerste ronde tafel. Die gingen er al meteen stevig aan toe.

Het pact tegen voetbalanaliste Imke Courtois stond op wankelen en verhitte de gemoederen. Pokerspeelster Charlotte Van Brabander lanceerde een nieuw plan om haar hoofdverdachte Andy Peelman het vuur aan de schenen te leggen en kreeg bijzonder veel bijval van de groep. De ronde tafel werd dan ook een tweestrijd tussen Imke en Andy, waarbij die laatste het onderspit delfde. Andy’s plotse verandering van gedrag na het aanduiden van de verraders brak hem zuur op. De groep bande hem als eerste uit het kasteel. Een verkeerde beslissing, zo bleek, want Andy outte zich als bondgenoot.

'Lieve mensen, ik heb het spel dan niet zo goed gespeeld. Ik ben een bondgenoot', klonk het zichtbaar teleurgesteld bij Andy. 'Het was kort en krachtig. Ik heb het spel op mijn manier gespeeld en ik ben er op mijn manier ingegaan. Dan merk je toch dat mensen zich iets te veel laten misleiden. De verraders hebben het heel goed gespeeld. En Charlotte, dat is geen gewone ze.'

Imke, die sinds de start van het spel in het vizier liep door het omstreden pact van vliegtuig 1, haalde opgelucht adem na de eerste ronde tafel. Al is het met een dubbel gevoel. 'Ik denk dat de verraders zich wel goed voelen', klonk het. 'Andy en ik speelden een nek-aan-nekrace. Twee bondgenoten. De verraders zijn sterk aan het spelen.' De eerste ronde tafel bracht ook meteen tranen bij Charlotte, die de emoties even te hoog voelde oplopen. 'Plots kwamen er uit onverwachte hoeken beschuldigingen dat ik zou liegen of overdrijven. Ik ben daar emotioneel over. Ik vind niet dat ik gelogen heb', snikte ze.

Met het vertrek van Andy is de eerste verbanning een feit. Op een eerste moord is het nog even wachten, maar onheil hangt in de lucht. Véronique De Kock, Hans Van Alphen en Nora Gharib gaan een slapeloze nacht tegemoet, want zij staan op de dodenlijst van de verraders en moeten dus voor hun leven vrezen. Charlotte kan opgelucht ademhalen door het gewonnen schild dat haar beschermt tegen een moord. Wie verschijnt de volgende ochtend niet meer aan het ontbijt en is het eerste slachtoffer van… 'De Verraders'?