Eerste allianties worden gevormd en gewantrouwd in 'Bestemming X'

Er hangt spanning in de bus van 'Bestemming X'. In een spel waarin kennis macht is, worden tips en misleidingen heimelijk gedeeld of strategisch achtergehouden. Blind vertrouwen en achterdocht liggen dicht bij elkaar.
In de bus wordt gefluisterd over strategieën en de eerste allianties en vertrouwensbanden worden gesmeed. Zo gaan Jens en zijn compagnon Tom - die in de eerste aflevering al het wantrouwen van de groep op zijn hals haalde - zodra ze kunnen met elkaar in overleg over de kleinste details. Maar die verbroedering wordt niet door alle kandidaten geapprecieerd… 'Het zijn de mannen die de viswijven zijn', klinkt het onder andere.
'Bestemming X', zondag 11 januari om 20.00 uur bij VTM en ook op VTM GO.
Bestemming X op tv
Maandag 12 januari 2026 om 17u05 »
De nominaties zijn in zicht en zorgen voor spanning. De gewonnen petanqueballen bepalen wie er genomineerd wordt en Tom lanceert meteen een controversiële strategie. Ondertussen zetten de kandidaten hun weg voort.
Zondag 18 januari 2026 om 00u10 »
De deelnemers ontwaken in een kasteel, waar ze zich zélf moeten opdelen in drie teams, wat de spanningen aanwakkert. Twee teams krijgen een intense opdracht langs een hoge rotswand. Wanneer Femke enkele meters naar beneden valt, vrezen ze het ergste.
Zondag 18 januari 2026 om 20u00 »
Met spectaculaire landschappen en mysterieuze stemmen, begint de zoektocht naar Bestemming X. Tien onbekende Vlamingen trekken door Europa, in dit buitengewoon spectaculaire avontuur.
Maandag 19 januari 2026 om 16u50 »
Met spectaculaire landschappen en mysterieuze stemmen, begint de zoektocht naar Bestemming X. Tien onbekende Vlamingen trekken door Europa, in dit buitengewoon spectaculaire avontuur.