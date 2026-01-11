Eerste allianties worden gevormd en gewantrouwd in 'Bestemming X'

Er hangt spanning in de bus van 'Bestemming X'. In een spel waarin kennis macht is, worden tips en misleidingen heimelijk gedeeld of strategisch achtergehouden. Blind vertrouwen en achterdocht liggen dicht bij elkaar.

In de bus wordt gefluisterd over strategieën en de eerste allianties en vertrouwensbanden worden gesmeed. Zo gaan Jens en zijn compagnon Tom - die in de eerste aflevering al het wantrouwen van de groep op zijn hals haalde - zodra ze kunnen met elkaar in overleg over de kleinste details. Maar die verbroedering wordt niet door alle kandidaten geapprecieerd… 'Het zijn de mannen die de viswijven zijn', klinkt het onder andere.

'Bestemming X', zondag 11 januari om 20.00 uur bij VTM en ook op VTM GO.