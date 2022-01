Eerste aflevering 'De Kasteelmoord' sleept kijker mee in mysterieuze verdwijning van kasteelheer Stijn Saelens

Maandag 24 januari gaat bij VTM de vierdelige true crime-reeks 'De Kasteelmoord' van start. De eerste aflevering katapulteert de kijker 10 jaar terug in de tijd, naar 31 januari 2012, wanneer dokter Elisabeth Gyselbrecht in het kasteel waar ze met haar man en vier kinderen woont een plas bloed, een kogelhuls, en de kapotte bril van haar man Stijn Saelens aantreft.

Stijn, excentriekeling en zoon van een puissant rijke familie, is op mysterieuze wijze verdwenen.

De eerste aflevering van 'De Kasteelmoord' neemt de kijker niet alleen mee in de intensieve zoektocht naar Stijn, maar toont ook een bijzonder staaltje onderzoeksjournalistiek. Amper een uur nadat Elisabeth de politie verwittigt, heeft Hans Verbeke, regiojournalist van Het Laatste Nieuws, al een zwaar vermoeden dat er 'iets heel belangrijk' gebeurd is in de West-Vlaamse regio Tielt. Hij heeft geen flauw idee wat en de hulpdiensten lossen niets. De redactie volgt het gevoel van de regiojournalist en zet de grote middelen in om uit te zoeken wat er aan de hand is. Werd de bekende industrieel Joris Ide ontvoerd? Of is er iets aan de hand met Kardinaal Danneels, die in de regio woont? Uiteindelijk botsen ze op wat één van de meest spraakmakende moordzaken van ons land wordt, die een heus mediacircus ontketent en de Vlaming met verstomming slaat.

Het lichaam Stijn wordt uiteindelijk gevonden in een ondiepe put in het Blekkerbos, op een beugscheut van het kasteel. De schoonvader van Stijn, de geliefde dorpsdokter André Gyselbrecht, leeft al enige tijd op gespannen voet met zijn schoonzoon en is van begin af aan hoofdverdachte nummer één. André Gyselbrecht houdt de lippen stijf op elkaar en de speurders staan voor een lang en moeilijk onderzoek, waarin het ene verbazingwekkende element na het andere komt bovendrijven.

Bekijk hier een preview uit 'De Kasteelmoord' (alle telefoongesprekken zijn een reconstructie):

'De Kasteelmoord', vanaf maandag 24 januari om 21.35 uur op VTM. Na de uitzending is 'De Kasteelmoord' ook integraal op Streamz te bekijken.