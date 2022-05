Een woning voor 170.000 euro? Da's de nieuwe uitdaging in 'Blind Gekocht'

Een nieuwe 'Blind Gekocht' en meteen een immens uitdaging voor Béa! Een budget van 170.000 euro. Maar ook de reveal van de nieuwe woning van groene dromers Liese & Iñigo én de zoektocht naar een huis met 6 slaapkamers!

Alleenstaande mama Bianca en zoon Jitse zijn beiden artistiek aangelegd: Bianca is grafisch ontwerpster, werkzaam in de sales en houdt zich in haar vrije tijd graag bezig met het opknappen van vintage meubeltjes. Jitse studeert aan de kunstschool en houdt van skaten en schilderen. Bianca is al 5 jaar op zoek naar een eigen woning met 2 slaapkamers en een kleine tuin in de regio van Lanaken. Op zich geen al te grote wensen, maar als alleenstaande mama heeft Bianca een beperkt budget van 170.000 euro. Momenteel huurt ze een appartement, maar dat wordt wat klein voor hun beiden. Sinds Bianca de leeftijd van 40 gepasseerd is, voelt ze de druk om een eigen woning te vinden. Als alleenstaande mama en gezien haar leeftijd, is het niet zo eenvoudig om nog een langlopende lening bij de bank af te sluiten. Met een blik op de toekomst zou een huurwoning een serieuze hap uit haar pensioen zijn. Een pittige opdracht voor Béa: waar ze eerder dit seizoen nog een woning zocht voor 1 miljoen euro, start ze nu de zoektocht voor een huis van 170.000 euro. ​

Heeft Bart de juiste keuzes gemaakt voor groene dromers Liese en Iñigo?

Spannend! Liese en Liese en Iñigo ontvangen de sleutel van hun woning. Na aankoop van de woning bleef er voor Bart nog 56.000 euro over, een budget waarmee hij niet al hun ecologische wensen kan vervullen. “Ik wil niet dat ze te teleurgesteld gaan zijn, ze moeten even een realitycheck krijgen. Als we in dit huis een nieuwe regenwaterput moeten steken, gevels isoleren, vloeren isoleren dus ook opbreken, de ramen met driedubbele beglazing, een finoven, … Alles wat ik optel, dan kom ik aan ongeveer 80.000 euro en dan heb ik nog niets aan het interieur gedaan.” Liese en Iñigo ontdekken hun gloednieuwe woning: zal Bart de juiste keuzes hebben gemaakt?

Geen compromis: Béa en Kelly gaan opnieuw op zoek naar een woning met 6 slaapkamers.

Sarah en Paul zijn op zoek naar een woning met 6 afgewerkte slaapkamers, zodat hun 5 kinderen een eigen kamer hebben. Maar een eerste zoektocht op de woonmarkt leverde niet veel op… Kelly en Béa gingen langs bij het koppel, met een compromis om te zoeken naar een woonst met 4 afgewerkte slaapkamers. Maar dat voorstel werd niet zo warm onthaald. Béa trekt terug richting de markt, maar waar vind je nog een huis met 6 afzonderlijke slaapkamers?

